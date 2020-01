O mediální rady je velký zájem

Do rad České televize a Českého rozhlasu se hlásí třeba bývalý ministr kultury za ANO Ilja Šmíd, bývalý šéf TV Barrandov a zpravodajství ČT Roman Bradáč, bývalý ředitel České spořitelny Pavel Kysilka, bývalá tenistka Helena Suková, bývalý hokejista a poslanec Jiří Šlégr či ekonom Vladimír Pikora.

Mandát šesti současných členů televizní rady a dvou členů rozhlasové rady skončí 26. března. Na uvolněná místa se podle seznamu zveřejněného na webu Sněmovny hlásí 122 kandidátů, z toho 90 do rady ČT a 32 do rady ČRo. Do televizní rady se hlásí i někdejší nebo současní pracovníci televize. Jedním z kandidátů je také redaktor a moderátor ČT Radovan Daněk.

Exministr kultury Šmíd z první Babišovy vlády, který přednáší na VŠE a spolupracuje se stanicí ČRo Vltava, se hlásí do rozhlasové rady. Do rady se chce dostat také třeba scenárista a spisovatel Pavel Kosatík, hudebník Felix Slováček nebo bývalý prezident Herecké asociace a aktivista za práva homosexuálů Jiří Hromada.

Bývalý hokejista a poslanec Jiří Šlégr. FOTO - wikipedia commons

Kandidátem na místo v radě ČT, který má zkušenosti z médií, je také Luboš Xaver Veselý, vlastním jménem Lubomír Veselý, který má internetovou televize XTV. Navrhuje ho spolek šéfa strany Trikolóra Václava Klause ml.

Patnáctičlenná Rada ČT a devítičlenná Rada ČRo jsou orgány, jejichž prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly těchto veřejnoprávních médií. Do jejich působnosti náleží např. jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtů těchto médií.

Začátkem února uspořádá volební výbor Sněmovny veřejné slyšení s kandidáty na uvolněná místa. Pak zúží počet kandidátů, aby na jedno volné místo připadali vždy tři. V závěrečné sněmovní volbě se tak v březnu utká 18 lidí o místa v Radě ČT a šest o místa v Radě ČRo.

