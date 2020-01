Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). FOTO - wikimedia commons

Havlíček sedí na dvou židlích, kritika nepolevuje

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) se ujal také funkce ministra dopravy. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) povede úřad až do konce volebního období.

»Že by monarchie? Nový ministr Havlíček povede dvě ministerstva, dokud budu premiér, sdělil Babiš. Jestli se to někomu líbí, či ne, je úplně jedno,« reagoval včera předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. »Je zajímavé, že ministři dosud ‚makali‘ na jednom resortu a mnohdy nestíhají, a najednou se našel superman, který možná stihne i tři ministerstva. Premiér prý na resort osobně dohlíží. Škoda, že přehlédl zakázku na IT systém k dálničním známkám. Dokud ji nekritizovali odborníci, bylo ticho po pěšině. Zakázka bez výběrového řízení a ještě předražená se stala středem zájmu. Viník byl objeven rychle a ministr se poroučí. Člověk je tvor pracovitý, ale musejí tomu odpovídat pravidla. Na dopravě se za 28 let vystřídalo 19 ministrů. Pravděpodobně s nimi nebyla občas spokojenost. Co takhle spojit i další ministerstva? Už se o tom povídá. A co když to nebudou zvládat? Odvolat. Monarcha býval také jeden a rozhodoval o všem. Možná k tomu pozvolna spějeme a pravda, moc se nám to nelíbí,« uvedl Kováčik.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.

Havlíček nahradil Vladimíra Kremlíka (za ANO), kterého Babiš v pondělí odvolal kvůli zakázce k elektronickým dálničním známkám. Zakázka za 401 milionů korun bude s firmou Asseco Central Europe zrušena bez jakékoliv sankce, řekl Havlíček. Babiš také odmítl tvrzení, že se má ministerstvo dopravy sloučit s ministerstvem průmyslu a obchodu a že Kremlík zůstane na ministerstvu v pozici náměstka. Hnutí ANO, kterému Babiš předsedá, podle něho nerozdává trafiky. Pozice politických náměstků je dědictvím po »tradičních politických stranách« a pod Havlíčkem nebude žádná zřízena, uvedl ministerský předseda. Další Kremlíkovo působení na ministerstvu záleží na Havlíčkovi.

Premiérův experiment

»Žádná ministerstva se neslučují, není to v plánu a není to ani možné, je to kompetenční záležitost, záležitost toho, že nemáme většinový systém,« prohlásil Babiš. Když v pondělí oznámil, že Havlíček povede vedle průmyslu i dopravu, mluvil Babiš o tom, že Havlíčkův nástup může být základem perspektivní fúze resortů. V pozdějších vyjádřeních hovořil i o pozitivech sloučení dalších ministerstev.

»Z mého pohledu slučování ministerstev je pouze krátkodobé řešení. Jedná se o velice složitá ministerstva s různorodou agendou, což si pan premiér patrně neuvědomuje nebo uvědomovat nechce,« uvedla poslankyně Květa Matušovská, stínová ministryně pro oblast dopravy za KSČM. »Doprava je hlavně službou, na rozdíl od řízení průmyslu a zajišťování podmínek pro tuzemský a zahraniční obchod. Mnoho lidí zaměňuje ministerstvo dopravy za ‚ministerstvo výstavby infrastruktury‘, ale tak to není. Nebere se v potaz technologie dopravy a služby spojené s dopravou jak v oblasti nákladní, tak osobní, jak na silnici, tak na železnici. Personální obsazení funkcí ministerstva dopravy je podmíněné získáním kvalifikovaných odborníků pro jednotlivé druhy dopravy. Nechci se nového pana ministra nijak dotknout, ale nejsem si jista, že má dostatečnou znalost potřeb resortu dopravy a organizace jeho práce, včetně schopnosti rozhodování o budoucnosti dopravního resortu. Třeba nás příjemně překvapí, zatím to ale opravdu nepředpokládám. Pan premiér určitě ví, proč to dělá, doufám ale, že si také uvědomuje, že tento jeho experiment, protože jinak to nazvat nejde, může způsobit kolaps ne jednoho, ale rovnou dvou klíčových ministerstev. Jeho optimismus mu přeji, ale Česká republika si tento risk nemůže dovolit,« je přesvědčena Matušovská.

Chystá se reorganizace

Nový ministr dopravy plánuje reorganizaci úřadu, na pozice všech náměstků budou vypsána výběrová řízení. Jednotlivé úseky by navíc měly být rozděleny podle produktového zaměření, tedy například silnice a železnice by měly být samostatně. Chce také zavést systém větší kontroly zakázek a projektů pořádaných ministerstvem. Havlíček hodlá pokračovat v prioritách, které nastavilo už předchozí vedení resortu. Letos tak chce otevřít 75 kilometrů dálnic a silnic, zajistit nové zdroje financování dopravních staveb či úspěšně dokončit projekty nových dálničních známek či jednotné jízdenky.

Kremlík podle Babiše manažersky nezvládl situaci kolem zakázky na IT systém k elektronickým dálničním známkám. Zakázka byla terčem kritiky z řad IT odborníků, opozice i Babiše. Vadilo jim, že Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) firmu vybral bez otevřeného výběrového řízení, projekt byl podle nich navíc předražený.

Havlíček řekl, že přípravu zrušené zakázky nebude dál řešit, počká na výsledek vyšetřování policie. Zopakoval zjištění, že u zrodu zakázky byla rodinná vazba mezi zaměstnancem SFDI a společností na projektové řízení zavedení elektronické dálniční známky. »V tuto chvíli se to dá řešit (jen) trestním oznámením,« uvedl. Věc je podle něj v rukou policie a ministerstvo počká na její výsledky.

»Začíná nové kolo, nová zakázka bude lépe strukturovaná, jednodušší, poučili jsme se,« uvedl Havlíček. Nová zakázka bude podle něho připravena tak, aby lidé mohli bez problémů od příštího roku kupovat dálniční známky elektronicky.

