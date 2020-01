Ilustrační FOTO - Pixabay

Přebytky jen na umořování dluhu

Případné přebytky státního rozpočtu asi bude možné do budoucna využít jen na snížení státního dluhu. Úřady nebudou moci peníze na mzdy za neobsazená místa použít jinak. Změny má přinést novela rozpočtových pravidel, kterou v prvním kole projednávání podpořila Sněmovna.

V současnosti rozhoduje o využití přebytku nebo úhradě schodku Sněmovna, přebytek je tak možné použít nejen na snížení státního dluhu, ale i na výdaje určené poslanci.

Hospodaření státu loni skončilo ve schodku 28,5 mld. Kč, předloni s přebytkem 2,9 mld. Kč. V roce 2017 vykázal státní rozpočet schodek 6,2 miliardy a o rok dříve přebytek 61,8 miliardy. Od roku 2001 do roku 2015 skončil rozpočet celoročně vždy ve schodku. Státní dluh měl podle odhadů ministerstva ke konci loňského roku meziročně vzrůst na 1662 miliard korun, letos na 1704,6 miliardy korun.

Ministerstvo financí chce zároveň vázat peníze, které úřady získávají na neobsazená místa ve své evidenci. Nesměly by tak bez souhlasu MF peníze využít na jiný účel. Vláda si od toho slibuje roční úsporu ve výši až dvou miliard korun. V současnosti dostávají ministerstva a další úřady peníze z rozpočtu na platy bez ohledu na to, zda místa obsazena jsou nebo ne. V případě, že obsazena nejsou, může úřad použít peníze pro svoje potřeby. »Považuji to za naprosto klíčové a revoluční,« hájila změnu ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Podle ní odpadne motivace úřadů úmyslně udržovat určitou část míst neobsazených a prostředky používat k vylepšování platů jiných zaměstnanců.

Předsedkyně rozpočtového výboru sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM).

Předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslava Vostrá (KSČM) připomněla, že vládou navrhovaná předloha je svým rozsahem poměrně obsáhlá. Navrhují se novely celkem sedmi stávajících zákonů. »Nejsem si jako zpravodaj vědoma nějakých problematických prvků předloženého vládního návrhu, snad kromě zákona o rozpočtových pravidlech, navrženého vypuštění nutnosti souhlasu Sněmovny s použitím peněžních prostředků vytvořených v minulosti z výsledků rozpočtového hospodaření a soustředěných na zvláštním účtu státních finančních aktiv,« uvedla s tím, že je to spíše téma pro rozpočtový výbor, který se tím bude určitě zabývat.

Novela má také snížit penále související s odvodem za porušení rozpočtové kázně z promile denně na 0,4 promile denně. Ve financování z programů EU i národních programů předloha počítá s tím, že se rozšíří evidence informačního systému programového financování o dotační neinvestiční akce. Cílem je získat ucelený přehled o dotacích a návratných finančních výpomocích poskytovaných ze státního rozpočtu. Pro dotační neinvestiční akce novela připouští zjednodušenou evidenci.

(ku, jad)