Ostrá pře EK a polské vládnoucí strany

Evropská komise požádala Soudní dvůr Evropské unie, aby předběžným opatřením pozastavil účinnost polského zákona o trestání soudců, kteří zpochybňují vládní reformu justice.

Unijní soud to oznámil na Twitteru. Polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) se zákon snaží prosadit navzdory kritice, že nová právní úprava oslabí nezávislost soudnictví.

Návrh zákona týkajícího se soudců ve čtvrtek schválil Sejm hlasy poslanců národně-konzervativní strany PiS. Přehlasoval tím odmítavé stanovisko Senátu, který je horní komorou parlamentu a má v něm převahu opozice.

Komise dlouhodobě vede s Polskem řízení podle základní unijní smlouvy, neboť podle ní justiční reforma iniciovaná PiS ohrožuje vládu práva v zemi. Mluvčí EK uvedl, že komise má »velké obavy« o vládu práva v Polsku, a to obzvláště v souvislosti se schváleným zákonem o trestání soudců. »Komise se v případě potřeby nebude zdráhat podniknout náležitá opatření,« dodal mluvčí s tím, že představitelé EK Varšavu žádali, aby upustila od sporného zákonu v podobě, v níž byl nakonec schválen.

Předkladatelé zákona z řad PiS tvrdí, že norma zabrání anarchii v polské justici, která se prý dosud neočistila od dědictví komunismu. Opoziční představitelé naopak v souvislosti se schválením zákona hovořili o »státním převratu« a konci nezávislého soudnictví v Polsku.

Experti z Benátské komise Rady Evropy uvedli, že novela mimo jiné závažně omezí právo soudců vyjadřovat své názory a vytvářet spolky. Kritizovali také, že soudci by mohli čelit trestům za rozhodnutí, jež udělají v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech nebo s právními předpisy Evropské unie.

Zákon podle jeho odpůrců umožní trestat a odvolat z funkce neposlušné soudce, kteří se staví proti justičním reformám prosazovaným současnou vládou. To by se týkalo třeba těch soudců, kteří by zpochybňovali pravomoc nových kolegů dosazených soudcovskou radou. Orgán, o jehož obsazení rozhoduje parlament ovládaný vládní PiS, má pravomoc navrhovat prezidentovi nové soudce. Právě to, že o složení klíčové soudcovské rady přímo rozhodují politici, je jedním z hlavních důvodů, proč justiční reformu kritizuje jak Rada Evropy, tak Evropská komise.

Proti i nejvyšší soud

Polský nejvyšší soud ve čtvrtek dospěl k závěru, že soudci nominovaní novou Zemskou soudcovskou radou nemají rozhodovat soudní pře. I z neveřejného rozhodování, které podle médií trvalo sedm hodin, předsedkyně nejvyššího soudu vyloučila všechny soudce, které do této soudní instance nominovala soudcovská rada. Vysvětlila to zásadou, že soudce nesmí rozhodovat v případu, který se ho osobně týká.

Novou soudcovskou radu vytvořila parlamentní většina vládní strany Právo a spravedlnost (PiS), a ne sami soudci, jak tomu bylo dříve.

Jednání nejvyšší soudu se pokusila na návrh šéfky dolní komory parlamentu Elžbiety Witekové (PiS) zablokovat předsedkyně ústavního soudu Julia Przylembská. Ale nejvyšší soud se odmítl podřídit tomuto příkazu. Na ústavní soud se mezitím podle televize TVN 24 obrátili i noví členové nejvyššího soudu, kteří byli ze čtvrtečního rozhodování vyloučeni.

Nově jmenovaných soudců je podle agentury AFP už asi pět stovek.

Za bezprecedentní krok označil usnesení nejvyššího soudu premiér Mateusz Morawiecki, a dodal, že je nebezpečné pro státní zřízení Polska. Nejvyšší soud si už dříve díky zásahu EK do značné míry zachoval samostatnost.

