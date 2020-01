Zatímco Michal David na velké finále mohl dorazit osobně, Karel Svoboda nechyběl alespoň na plátně.

Koncert roku v zaplněné O2 areně

Asi málokdo by čekal, že přijít se smělým označením »koncert roku« bude možné už 18. ledna. Ale muzikálový koncert Nejslavnější české muzikály v zaplněné O2 areně (a když píšeme zaplněné, znamená to zaplněné – prakticky do posledního místa byly zaplněné i židle na ploše) to dokázal. V hokejovém svatostánku o pětimístném počtu vstupenek zůstalo volných jen pár stovek míst. Hrály se totiž nejlepší muzikály Michala Davida a všechny čtyři muzikály Karla Svobody.

Zkrátka, produkci LL production, napojené na pražské Divadlo Broadway, se zase povedl parádní kousek. A ocenili to nejen kantilénových muzikálových árií lační příznivci, ale i nadační fond Kapka naděje, pro který zpěváci zpívali, tanečníci tancovali a filharmonici živě perfektně hráli, jen na pódiu jeho šéfka Vendula Pizingerová převzala jako zálohu šek na čtvrt milionu Kč.

Navzdory jedinečnému menu přitom producenti s Oldřichem Lichtenbergem v čele šli do určitého rizika. Právě kvůli velkovýpravné podívané (jejíž součástí byly i výtečné projekce Jarka Voborného a známé jedinečné kostýmy nejen Romana Šolce) a živému orchestru se totiž ceny vstupenek pohybovaly mezi 750 až 3000 korunami, takže žádná legrace. Ale stálo to za to – a to každým coulem!

Exkluzivně pro koncert v O2 areně se Octavii fantasticky naučila Nelly. I ostřílený Octavianus Tomáš Trapl jen zíral.

Velkolepou podívanou si dokonce užíval i moderátor večera Libor Bouček, který je spíš známý svou seriózností při uvádění podobných (i televizních) akcí. Tentokrát se ale tak nějak pomarešovsku odvázal i on a sršel inteligentním humorem, chrlil jednu perlu za druhou. Mimochodem, když jsme u té televize. I ti z vás, kteří koncert nestihli, nebo to pro ně přece jen bylo nad jejich možnosti, uvidí minimálně podstatný sestřih na TV Prima, která v O2 areně poctivě natáčela.

A kdo se vytáhl nejvíc? Tentokrát opravdu všichni. Všichni umělci do toho dali vše, nikdo nebyl společensky či jinak unaven, všichni si zavzpomínali na pražskou muzikálovou éru trvající už čtvrt století. Tedy všichni nevzpomínali. Mladičká popová ikona Nelly (na muzikálových prknech známá pod svým celým jménem Nelly Řehořová) se naučila party i z muzikálů, v nichž samozřejmě účinkovat nemohla, protože v době jejich největší slávy byla ještě na houbách, resp. v kolébce… Předvedla skvělou Octavii z Kleopatry, Rebeku z Golema a s Janem Kopečným si zazpívala i Ten kdo nedumá z Noci na Karlštejně.

Hned třemi různými krásnými šaty se vedle svého umu prezentovala i slovenská hvězda Divadla Broadway, »Kleopatra, Mylady de Winter a Angelika« Alžbeta Bartošová, která si ke svým tradičním peckám (nechyběl ani duet s Petrem Kolářem z aktuálního Muže se železnou maskou) přidala nově i Okouzlenou Sandru z Draculy.

Monte Crista i Angeliku si užila také Leona Machálková, na jejíž bedrech ale samozřejmě ležel hlavně Dracula, v O2 areně logicky Dan Hůlka. Královnou večera byla nestárnoucí Helena Vondráčková (královna z Muže se železnou maskou a z Noci na Karlštejně), že Dámy vládnou nás ujistily Ilona Csáková a Radka Fišarová, největšími mužskými hvězdami pak ještě byli Josef Vojtek, Tomáš Trapl, Bohuš Matuš a Marián Vojtko, no a všichni nejen Mušketýři nás v publiku dojali hlavně velkým finále Svobodova Golema, Modlitbou za usmíření.

A abychom nezapomněli. Michal David, který osobně doprovodil Kleopatry na piano, pozval diváky příští rok na svůj nový kus, muzikál Troja…

Roman JANOUCH

FOTO – Martin J. POLÁK