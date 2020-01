Ilustrační FOTO - Pixabay

O škytavce a vypláznutém jazyku

O příčinách škytavky se lékaři dohadují (předpokládají, že je způsobena prudkými a náhlými stahy bránice, které jsou vyvolávány podrážděním bráničního nervu), babičky však měly a mají jasno! Někdo na tebe myslí, říkávaly obvykle. Ale ani ony nevěděly a neví k čemu je vlastně škytání dobré a užitečné. V každém případě je to nepříjemnost, která většinou naštěstí sama od sebe zmizí.

Někteří z nás však mají smůlu a škytání jim znepříjemňuje život hodiny, některým nešťastníkům i dny. V tomto případě je dobré navštívit lékaře, protože s tím si ani naše šikovné babičky nedokázaly poradit. Déletrvající škytavka, je pro člověka fyzicky i psychicky vyčerpávající, a může být až život ohrožující. To, na rozdíl od babiček, ví opravdu lépe lékaři! Škytavku neradno podceňovat…

Babičky měly (a mají, co si budeme povídat) na zbavení se (běžné) škytavky spoustu zajímavých triků. A protože skoro každý z nás je čas od času škytavkou »postižen«, obvykle (a jak jinak, že?) v té nejnevhodnější době, několik vám jich nabízíme. Ke klasice patří výzvy typu – nehltej, nepij tu bublinkovou vodu, nepij to studené pivo hned po jídle a podobně. Měly letité zkušenosti. Inu jsou a byly moudré.

Když škytající dívce či chlapci při poznámce o někom, kdo na ně vzpomíná, zrudla líčka, pokapala jim kostku cukru vinným či jablečným octem a doporučila nechat ji rozpustit pod jazykem. Byl-li po ruce citron, vymačkala šťávu z půlky citronu a škytající ji musel vypít. V obou případech blažený výraz v obličeji ze vzpomínky na přítele či přítelkyni rychle vymizel. A navíc většinou zmizela i škytavka.

I cukr, který lžičkou zkusíte nasypat co nejblíže zadní části jazyka, pravděpodobně odstraní škytání. I čistá, docela obyčejná voda je prý dobrým řešením. Stačí prý deset malých doušků rychle za sebou a škytavka odezní. Dlužno dodat – jak komu…

K babské klasice, která se traduje snad v každé rodině, patří i zadržení dechu. Vydechnout a na dvacet vteřin zadržet dech. To opakujte třikrát za sebou. A je po škytavce. Není? Potom zkuste naopak dýchání zrychlit. Rychle a krátce se nadechujte a vydechujte tak dlouho až škytavka zmizí. Dýchání do dlaní je podle babiček též účinné. Stačí pár vteřin vydechovat a vdechovat »starý vzduch« (oxid uhličitý) a díky tomu se bránice zklidní.

Pokud vidíte někoho, jak si pomalými krouživými pohyby masíruje místo asi dvacet milimetrů nad žaludkem, vězte, že právě dal na jinou babskou radu a bojuje se škytavkou.

Modernější a sečtělé babičky věří, že škytavku odstraní akupresura. První bod leží na vnitřní straně předloktí, tři šířky prstu uprostřed nad zápěstní rýhou. Místo se nachází v prohlubni mezi dvěma kolmo probíhajícími šlachami. Tento bod mačkejte na obou zápěstích po dobu 30 sekund. Další bod je na horní hraně klíční kosti kolmo nad bradavkou, pět šířek prstu od středu krku, opět 30 sekund mačkejte. Poslední bod se nachází v prohlubni uprostřed na spodním okraji krku, kde vlevo a vpravo začínají klíční kosti, 30 vteřin až minutu masírujte a je po škytavce. Opravdu nevím, škytavku jsem dávno neměl. Ale babičky praví, že když uvidíte pomalu dýchajícího člověka s prsty v uších (půl minuty prý stačí) tak bojuje se škytavkou, obvykle úspěšně. Pokud na vás někdo vyplazuje jazyk, nechce vás urazit, ale pere se škytavkou, což poznáte podle jeho klidného pravidelného dýchání. Což je podmínka. Vypláznout jazyk a klidně zhluboka dýchat. Opileckou škytavku přeskočme, pijme raději s mírou nebo nepijme vůbec – myslím alkohol.

Pomoci by mělo i mělké dýchání. Začátečníkům u tohoto dechového cvičení zabírá, když řeknete »Š HA HA HA«. Na písmeno »Š« vydechněte, a na »HA« se krátce a energicky nadechněte. Babských triků na škytavku je bezpočet. Přeskočím dýchání do dlaní nebo do sáčku, to každý zná. Zkuste vodu! Nalijte do sklenice vodu a desetkrát se po malých doušcích napijte při jednom nádechu.

Určitě pamatujete, že jako malým nám rodiče dávali při škytavce pod jazyk kostku cukru s trochou vinného octa. Ta by se měla nechat volně rozpustit. Nejde zrovna o oblíbený způsob, ale u dětí zabírá. A funguje i vypití neředěné šťávy z půlky citronu. Atd. »Babky« měly řadu triků na škytavku. Třeba kostku cukru pokapanou propolisem. Nechte v ústech rozpustit… Dejte si hrnek mátového čaje… Ale v nouzi, jak již řečeno zajděte k lékaři. Netvrdíme, že máte běhat k lékaři pokaždé, když si škytnete. Ale v případě, že se škytavka vrací, začněte problém řešit. Pokud škytáte více jak 24 hodin v kuse nebo s pauzami, nechte se vyšetřit. Může se jednat o velmi vážné onemocnění, se kterými si ani babičky a naše maminky neuměly poradit…

(jan)