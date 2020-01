Katartina, oheň a ryzí ženská energie!

Efektní show plná krásných slečen, napětí, pyrotechniky a hlavně - skutečného ohně! Přesně o tomhle, co je zajímavé pro každého diváka (a nemusí jít jen o muže), jsme se bavili s půvabnou slečnou, která se právě takové ohňové zábavě věnuje a která si říká uměleckým jménem Katartina. Jedná se o vskutku zajímavou záležitost, a pokud i vy byste chtěli zpestřit nějakou firemní či soukromou akcí ohňovou superparádou, pak se neváhejte obrátit na stránky www.czechglamourmodels.com nebo www.boomcats.com. Než ale došlo na oheň, věnovala se půvabná mladá dáma v rámci našeho aktuálního rozhovoru úplně něčemu jinému. Zní to trochu jako příběh o české Pretty Woman…

Jak jste se dostala ke své stávající profesi? A jak vzpomínáte na své dětství?

Vždycky jsem byla to tlustý dítě se samými jedničkami. A od pěti jsem chtěla být vědec - nejlíp v CERNu ve výzkumu jaderné fyziky. No a pak jsem šla na Matfyz a zakrátko zjistila, že to nepůjde. Později, poprvé vytažená z akvária vzdělávacího systému, jsem si začala všímat, že mi uniká nějaká hrozně zásadní životní informace. A že nerozumím lidem a netuším, co tuhle společnost formuje a motivuje. Tak jsem šla na místo, kde to šlo zjistit rychle (úsměv). A začala pracovat v nočním klubu jako tanečnice. No a to je téma skoro na samostatnou knížku. Když trochu myslíte a pozorujete, je to zdroj ohromného poznání o lidech. I o sobě samém. Nakonec mě to začalo štvát, hodila jsem to za hlavu a přestala. Ale musím říct, že se po té zkušenosti cítím kompletnějši a jen tak něco mě nerozhází.

V kolika letech jste měla první taneční vystoupení?

V sedmnácti. A bylo to hrozný! Pak následovalo hodně akcí pro radost a za pivo a párek. Rodiče to nějak tolerovali jako další z mých zájmů. Později už méně, když jsem kvůli tomu odešla i z druhé vysoké školy a přestěhovala se do Prahy. Ale vždycky mi byli oporou, za což jim neskutečně děkuju. Teď už jsou šťastní, protože já jsem šťastná.

“Oheň je skutečný. S nějakými spáleninami a ohořelými konečky vlasů se prostě musíte smířit.”

Doporučila byste lidem, aby šli ve vašich šlépějích a věnovali se adrenalinové ohňové zábavě?

Ne, nedoporučuji! Pokud tvoje vášeň není tak silná, že prostě musíš jít dělat tohle a nic jiného tě neudrží naživu, jako tohle, vůbec to nedělej! Je těžké prorazit a člověk to musí milovat, jinak tomu nevěnuje dost času, aby to dělal bezpečně. Takoví jen tak ohňaři (kteří jsou bohužel i mezi lidmi, co to dělají na profi úrovni) pak dělají fireshow hrozně špatné jméno, když někde něco nebo někoho zapálí nebo umastí olejem. Často jsou naši klienti nejdříve dost skoupí, ale po show jsou vždycky nadšení.

Nebývají někdy mužští diváci dotěrní?

Ano, přitahuje to hodně zvláštních typů lidí. Chvíli si vždycky užívám ten zájem, co projevují, ale jakmile to začne být nepříjemné, prozradím jim svůj příběh drogově závislé prostitutky se třemi dětmi od jiných otců a závislosti na automatech. Na každého funguje něco jiného. Často takhle osvobuzuju i kamarádky od nepříjemné společnosti. A teda, a propos, metál mému současnému příteli za to, že to se mnou dává (smích).

Bydlíte společně?

Ne, mám samostatný byt. Většinu z něj zabírají kostýmy, boty a šminky. Většinou se po zemi válí nějaké dráty, diody a spínače... Naštěstí vím, jak pracovat s elektronikou, což hodně pomáhá při výrobě a opravách těch našich svítítek. Jo, většinu se snažím vyrábět sama - na holku je to zvláštní záliba, ale táta si přál mít vždycky syna, tak jsem měla doma trochu techničtější zázemí.

Dáte nahlédnout pod pokličku?

Používáme asi šest druhů paliv, která mezi sebou různě kombinujeme podle potřeby. Ale to vám nebudu samozřejmě vyzrazovat všechna tajemství! Ty hořící věcicky jsou pak z kevlaru, titanu, karbonu a podobných »vesmírných« materiálů. Vybavení je hodně namáhané extrémními podmínkami, tak ty materiály to musí vydržet. Většinu si vyrábíme sami. Je to vlastně teď i má denní práce - kompletní vybavení prodáváme v obchodě Firelovers na Žižkově. Tak se můžete stavit podívat.

Je to nebezpečné?

No jasně, že je! Ten oheň je skutečný. S nějakými spáleninami a ohořelými konečky vlasů se prostě musíte smířit. I když všechno naplánujete do podrobna, vítr zafouká ze špatného směru a je to. Musí to pro vás být vášeň. Ale to platí i u jiných disciplín - akrobati přece taky mají mozoly a modřiny. Nicméně je to ale ohromně o sebekontrole. Jakmile zpanikaříte nebo nejste úplně v pohodě, ten oheň vám to vrátí. Dlouho mi trvalo naučit se sebe samu v backstage dostat pod kontrolu tak, aby si i diváci z mojí show odnášeli příjemný zážitek. Ale teď je to myslím OK a už tu bublinu klidu dokážu rozšířit i na lidi okolo. Určitě se snažím vystihnout energii, kterou oheň má. Živelnou, divokou, výbušnou... - takřka sexuální. Moc mě neužije na éterický tanec s plamínky.

Ta zmínka o sexuální energii zní zajímavě…

No vlastně ta sexuální energie v show, kterou předávám, je tak silná, že v některých produkcích to bylo i na škodu a nehodilo se to do konceptu. V jiných, jako je teď kabaretní show, kterou připravujeme s Roosters, se to naopak vyžaduje (smích).

Jste mezi dívkami sama?

Nene, nejsem sama, je nás víc s podobnou náturou. Založili jsme si skupinu Boomcats, samý holky, prostě ryzí ženská energie. A to je pak docela nářez, když všechny naběhnem a jdeme na to (smích). Holky z BC mi říkají MÁMA. Což mě teda docela těší. Je to super, ten babinec kolem. Jsme všechny kámošky, ale zároveň od nich vyžaduji skvělé výkony na scéně a ony jsou moc úžasný. Jezdíme na motosrazy, arénové show a natáčíme videoklipy s různými umělci a kapelami.

Marcela ŠPIČKOVÁ

FOTO – Studio ART/Václav VLÁŠEK (2) a Martin MAREŠ