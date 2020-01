Ilustrační FOTO - Pixabay

Poslancům se postoj Maláčové nelíbí

Ministerstvo práce a sociálních věcí se v březnu chystá vyhlásit výběrové řízení na provozovatele nynějšího systému vyplácení dávek od firmy OKSystem. Vítěz by pak měl systém spravovat a rozvíjet po kratší dobu, a to nejspíš dva roky.

Sněmovnímu sociálnímu výboru to ve čtvrtek řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Provoz nynějšího systému je zajištěn do začátku příštího roku. Resort chtěl mít původně úplně nový systém, dodavatele ani po dvou tendrech však nemá. Členy výboru z opozice i koalice zajímalo, jak vedení resortu od příštího roku vyplácení dávek zajistí. Obávají se, že se nemusí výběr nového provozovatele stihnout a výplata příspěvků pro lidi v nouzi, rodiče, postižené či pěstouny by mohla být ohrožena.

»V tuto chvíli je to naprostá priorita - a není důležitější oblast na ministerstvu práce, aby od 1. ledna 2021 fungovaly všechny nové systémy. Jedná se o kritickou infrastrukturu státu, přes kterou se ročně vyplácí přes 80 miliard korun,« uvedla ministryně.

»Poslední zprávy o stavu a dalším životě informačního systému obecně nás velmi znepokojily. Jako poslanci bez ohledu na politickou příslušnost se obáváme, aby od 1. ledna 2021 nedošlo ke kolapsu systému. Paní ministryně nás ujistila, že je to pro ni priorita číslo jedna a bude dělat vše pro to, aby nepojistné dávkové systémy od ledna 2021 najely na nový informační systém,« zdůraznila pro náš list místopředsedkyně výboru a stínová ministryně práce za KSČM Hana Aulická Jírovcová. Dodala, že Maláčová nedokázala říci a ubezpečit členy výboru o tom, že nedojde k žádnému kolapsu. Poslancům její ujištění podle Aulické nestačí. »Je na to navázána nejen výplata přes 80 mld. Kč, ale především za tím musíme vidět občany, které bychom dostali do fatální situace. Jsme přesvědčeni o tom, že za současného stavu už zaměstnanci nejsou schopni tento problém řešit, tak jako v roce 2009 za doby ministra Jaromíra Drábka, ale je nutné mít i nějaký krizový plán,« dodala poslankyně s tím, že se to Maláčové evidentně nelíbilo. V odpovědích na některé dotazy poslanců podle Aulické poukazovala na to, že některé informace jsou v režimu tajné a že i součástí takového krizového plánu mohou být nějaké tajné informace, které by veřejnost neměla znát.

Místopředsedkyně výboru a stínová ministryně práce za KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Výbor chce přesné informace

Ministerstvo původně chtělo mít úplně nový systém dávek. Kvůli průtahům v přípravách muselo už dvakrát prodlužovat o dva roky smlouvu na nynější systém s firmou OKSystem. Roční prodloužení stojí půl miliardy. Kontrakt vyprší začátkem roku 2021. Tendr na nový systém pořádal resort už dvakrát. V první soutěži se zadávací cenou 616 mil. Kč bez DPH vyhrála firma OKSystem. MPSV od smlouvy pak odstoupilo. Ve druhém řízení s cenou 270 mil. Kč bez DPH pak vybralo společnost DXC Technology. Případ však skončil opakovaně u antimonopolního úřadu, který zakázal smlouvu uzavřít.

Výbor po Maláčové chce, aby mu dodala do 16. března přesný harmonogram dokončování nových a vypínání starých systémů, seznam všech dodavatelů a také rozpis výdajů, nákladů navíc a financování. Do dvou týdnů chtějí mít poslanci i navrhovanou strategii rozvoje technologií resortu na roky 2021 až 2024. Zajímá je také krizový plán.

»My si myslíme, že naše požadavky měly být už dávno zpracovány. Je jen třeba shromáždit soubor určitých dat, která nám musí MPSV dát k dispozici,« řekla k tomu Haló novinám Aulická. Na jednání výboru řekla, že pro poslance je tato oblast velice nepřehledná. »Pro kohokoliv je velmi nepřehledná, a ani postoj ministerstva se nám nelíbí,« dodala.

Jen o pár hodin později Maláčová ve Sněmovně při interpelacích připustila, že smlouva s vítězem soutěže na nový informační systém pro vyplácení dávek by mohla být uzavřena až koncem října, pokud se budou neúspěšní uchazeči odvolávat.

