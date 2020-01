Tomáš Souček. FOTO - Haló noviny

Souček má na přestup morální právo, přejeme mu to, řekl Trpišovský

Podle trenéra fotbalistů Slavie Jindřicha Trpišovského by případný odchod záložníka Tomáše Součka znamenal pro obhájce titulu obrovské oslabení, ale zahraniční angažmá by mu přál. Kouč řekl, že po letech v červenobílém dresu má na něj Souček morální právo. O slávistického tahouna se údajně zajímají Monako a celky Premier League Brighton a West Ham.

"Hrozbu jeho odchodu vnímám. Zájem klubů je dlouhodobý, některé se přidaly nově. Pro nás by to samozřejmě byl hodně citelný zásah, obrovské oslabení. Je to kapitán týmu, nejlepší střelec a dlouhodobě nejlepší hráč klubu. S možností jeho odchodu dlouhodobě počítáme. Uvidíme, jestli nastane teď, nebo v létě, případně v dalším termínu," řekl novinářům Trpišovský po remíze 3:3 v přípravném duelu s Českými Budějovicemi.

"Budu šťastný, když tady bude pokračovat a bude dál rozdávat ve Slavii radost. Všichni víme, že je to klíčový hráč a že bez něj bychom nedosáhli takových úspěchů. Na druhou stranu dospěl do věku, kdy si musí vyhodnotit sám, jestli nastal pravý čas (na přestup)," uvedl třiačtyřicetiletý kouč.

Přestupní termín skončí v pátek 31. ledna. O dva dny dříve začne slávistům soustředění v Portugalsku. Jestli na něj odletí i Souček, Trpišovský neví. "Neumím na to odpovědět. Občas dostanu nějaké informace, ale jednání je na vedení klubu, na (sportovním řediteli) Honzovi Nezmarovi. Ve finále to nejvíc bude na Tomášově rozhodnutí," konstatoval Trpišovský.

"Samozřejmě z něj lámu, aby mi řekl, jestli zůstane, nebo odejde. V minulosti jsme to měli tak, že jsem mu říkal, že má na odchod čas. Teď je doba, kdy si to musí rozhodnout sám. Byli jsme přesvědčení, že nabídky budou lepší než v minulosti a že musí dozrát. To splnil. Hrozně vyrostl, nejen fotbalově, ale i mentálně a teď je to vyloženě na něm," prohlásil Trpišovský.

"Bavíme se o tom, jak by do (nového) týmu zapadal, jací tam jsou hráči. Spíše je to kamarádské povídání o tom, co by pro něj případně bylo nejvhodnější," řekl Trpišovský, který českého reprezentanta nejprve vedl v druholigovém Žižkově a poté v Liberci.

Souček si podle něj za odvedené služby přestup zaslouží. "Má na něj morální právo. Ve chvíli, kdy jsme to potřebovali, tak tu zůstal. Nabídky byly už v létě, před rokem, před rokem a půl, ale vždycky se rozhodl pro Slavii. Právo na to má a všichni mu to budeme přát stejně jako Škoďákovi (Milanu Škodovi), který má vysněné angažmá (v tureckém Rizesporu). To samé bude u Suka," řekl slávistický trenér.

Přestože je Součkova budoucnost nejistá, nevidí na něm Trpišovský nervozitu. "Přijde mi, že se směje víc než dřív. Normálně toho moc nenamluví, ale teď se pořád usmívá. Nevím, jestli proto, že se se mnou loučí, nebo proto, že zůstane," uvedl Trpišovský.

"I dneska na něm bylo vidět, že má čistou hlavu. Pro něj je obrovská výhoda, že ví, že kdyby tady zůstal, bude šťastný. Vybírá ze dvou dobrých cest, takže bodejť by se neusmíval," konstatoval Trpišovský.

(čtk)