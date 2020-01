Ilustrační FOTO - Pixabay

Brexit může českým firmám přinést potíže i příležitosti

Nastavení nových obchodních dohod v souvislosti s odchodem Velké Británie z Evropské unie by kromě rizik mohlo pro české firmy a stát znamenat i příležitosti. Praktické otázky exportu zatím zůstávají nevyjasněné.

Informace vyplynuly z ankety ČTK mezi experty na zahraniční obchod a exportéry. EU a Velká Británie by měly podle Martina Macourka z londýnské kanceláře státní agentury CzechTrade začít vyjednávat o obchodní dohodě nejpozději v březnu. »Britská vláda dává stále častěji najevo, že hodlá uplatňovat svůj vlastní regulatorní rámec, a to převážně ve smyslu deregulace ekonomiky. Ta by kromě známých rizik mohla být zároveň příležitostí pro české firmy ve smyslu větší konjunktury a poptávky ze strany Velké Británie po českém zboží,« uvedl.

Podle odborníka na mezinárodní zdanění z poradenské společnosti BDO Martina Housky by měla Praha aspirovat na novou evropskou centrálu amerických firem. »Například americké investice putovaly do Evropy v drtivé většině případů přes Londýn nebo Lucembursko, kde měly dané firmy své evropské sídlo. A nyní se hledá nástupce tohoto sídla, které by mohlo vzniknout třeba v Praze, pokud se najde vůle,« vysvětlil. Brexit je podle něj pro ČR i příležitostí, jak přinést zahraniční kapitál a nastavit rozumně nízké zdanění pro pracující cizince. To by přineslo obrovské prostředky do státního rozpočtu, tedy i sociálního systému, řekl.

»Velká Británie vždy patřila k našim spojencům, a v rámci EU tak ztrácíme ‚staršího bráchu‘,« uvedl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Podle něj lze čekat snížení exportu, protože se Velká Británie předzásobila. »Pravděpodobně se také prodlouží doba související s přechodem přes hranice dopravních prostředků do Británie,« uvedl.

Nové léčiva se na český trh mohou dostávat později

Odchod Británie z EU může podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakuba Dvořáčka zpozdit uvedení nových léčiv na trh v ČR. Na brexit se podle něj ale farmaceutické společnosti dlouhodobě připravují, zásadní potíže neočekává. »Pro uvedení léčiva na český trh je nutné, aby byl přípravek dostupný alespoň ve třech zemích EU. Jednou z nich většinou bývala právě Velká Británie, kde byly přípravky uváděny jako jedny z prvních. Nyní lze předpokládat dočasné zpoždění dostupnosti některých nových léčiv v ČR právě proto, že bude nutné vyčkat na jejich uvedení v jiné zemi Evropské unie,« uvedl Dvořáček.

Členské firmy asociace se podle něj musely na výstup Británie z EU pečlivě připravit a podniknout celou řadu kroků. »Primárně bylo nutné přesunout sídla držitelů o registraci léčivých přípravků z Británie do zemí EU, dále bylo nezbytné upravit výrobní kapacity a změnit fungování logistického řetězce, a to nejen u léčivých přípravků, ale mnohdy také u léčivých látek, ze kterých se léčiva vyrábějí,« doplnil.

Výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Martin Mátl uvedl, že všechny členské firmy asociace usilovně pracovaly a pracují na tom, aby se v souvislosti s brexitem zabránilo přerušení dodávek léků. »Naše členské společnosti podnikly řadu kroků a konkrétních opatření. Ať už to bylo předzásobení léky či nastavení regulačních změn tak, aby dodavatelský řetězec nebyl narušený,« dodal.

Brexit se má uskutečnit 31. ledna. Poté by mělo nastat zhruba roční tzv. přechodné období, ve kterém by měl obchod fungovat podobně jako dosud.

(jad)