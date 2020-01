Kdo vlastně zavinil válku? (II). Léta třicátá – válka je na dosah

Máme tedy tři aktéry. Německo, Rusko (Sovětský svaz), Polsko.

Německo 15. března 1939 umožnilo nejen rozpad tehdejšího Česko-Slovenska, ale zároveň vtrhlo do české části republiky. Začalo zatýkání, české úřady se staly druhořadé, několik stovek politiků v Akci Mříže a mnoho odpůrců okupace už v prvních měsících bylo posláno do koncentračních táborů, atd. Slovo protektorát odpovídalo tomu, co se v protektorátu Čechy a Morava skutečně dělo.

Dne 22. března 1939 pak Německo obsadilo litevskou Klajpedu, a to bez jakýchkoli ohlasů na Západě a v Polsku, 8. dubna Itálie obsadila Albánii (také napadené Habeš a Libye do těchto válečných akcí v Evropě a jejím blízkém okolí patří). Atd., atd.

Sovětský svaz vstřícně přijal počátkem třicátých let polskou nabídku na podepsání smlouvy o neútočení. Nikoli o vzájemné pomoci. Polsko vedly k tomuto aktu stále častější německé propagandistické útoky na koridor, který umožňoval dostat se k moři a k jeho přístavu Gdyni a poloostrovu Hel. Mělo jít o protiváhu německým nacionalistickým silám. Pakt mezi SSSR a Polskem o neútočení byl uzavřen v červenci 1932, v červenci 1933 pak konvence o »stanovení útočníka«. Vše se změnilo nástupem Adolfa Hitlera a jeho režimu, kdy beckovské Polsko našlo s nacisty v mnohém společnou řeč a smlouva se SSSR se pro ně stala být závažím.

Sovětský svaz se na útočnou válku nepřipravoval. Jen na obranu. Sváděl obranné boje proti Japoncům na Dálném východě a snažil se dále stabilizovat zemi. Prvního září však stoprocentně, jak se ukázalo, ani na zmíněnou obranu připraven nebyl.

A konečně Polsko. Mnohé z toho, co jsem již napsal, se týkalo Polska. Znovu doplňme. Počátkem třicátých let se Polsko pokusilo zabezpečit na všech stranách. Po nástupu Hitlera 30. ledna 1933 se však jeho zaměření změnilo. Projevila se jeho protiruská orientace. V lednu 1939 dokonce polský ministr zahraničí Józef Beck jednal s Adolfem Hitlerem v Berlíně. Hovořili i o možnosti společného napadení Sovětského svazu. Mluvilo se i o průchodu německých vojsk Polskem. V té době byly už propracovávány na OKW (Oberkommando der Wehrmacht) jednotlivosti plánu Weiss. Ale nepředbíhejme...

Na přelomu roků 1938 a 1939 došlo však mezi Polskem a Německem k napětí. Hitler našel dalšího bránícího jeho cestě za »evropovládou«. Po naznačeních z podzimu roku 1938, v lednu 1939 (26. 1.), v době, kdy Beck byl na výše zmíněné návštěvě u Hitlera v Berlíně, mu bylo natvrdo však sděleno přání německé strany: Gdaňsk bude připojen k Německu (dosud měl statut svobodného města pod mezinárodním dozorem, který představovalo především Polsko), přes polské území bude vybudována exteritoriální dálnice z Pomoří do Východního Pruska, přičemž německé vozy jedoucí po této dálnici nebudou podléhat běžné pohraniční kontrole. Za to pak Německo prodlouží pakt o neútočení na dalších 25 let. To ovšem pro Polsko nemohlo být akceptovatelné. Proto Beck navrhl, zřejmě ještě na téže schůzce, Hitlerovi společný útok na Sovětský svaz, přičemž zaručil volný průchod nacistických vojsk Polskem. Sdělil mu i svá přání. Poláci by si po vítězné válce chtěli připojit Ukrajinu a získat nějaký námořní přístav u Černého moře.

V Berlíně však v té době měli už své plány. Zvláště polský požadavek týkající se Ukrajiny je zarazil. Proto zřejmě Hitler tento Beckův plán nechal bez odpovědi. Přesto pod jménem Východ (Vschud) byl ve Varšavě 4. března plán na útok proti Sovětskému svazu dokončen. Poláci, aby odlákali pozornost od svých záměrů, souběžně vedli jednání se západními mocnostmi, kde se jim dostalo závazku, jestliže na ně bude nacistickým Německem zaútočeno, pak jim Anglie přijde na pomoc, což odpovídalo předchozím vzájemným závazkům. V té době Británii již rozpínavost Německa začala vadit. Hitlerova politika namísto, aby směřovala přímo na socialistický Sovětský svaz, se zaměřovala i na spojence, či případné spojence Anglie. Také veřejné mínění se v Anglii od Mnichova změnilo a lidé by se nechovali tak laxně, jako tomu bylo v případě Československa.

Pakt »Molotov-Ribbentrop«

Dne 31. května 1939 na zasedání Nejvyššího sovětu komisař pro zahraniční věci Vjačeslav Molotov reagoval na zvyšující se napětí v Evropě a na návrh především britské vlády podepsat dohodu tří mocností. I on se vyslovil pro jednání. Návrh ovšem obsahoval klauzuli, že pomoc může být poskytnuta jen, pokud příslušný ohrožený stát o to požádá. To pro SSSR bylo nepřijatelné. Některé fašizující státy mohly být využity proti němu právě kvůli dalšímu »pochodu na východ«. Proto vyslovil sovětské podmínky pro případná jednání. Byly jimi 1. přijetí čistě obranné dohody o vzájemné pomoci proti útokům, 2. společná záruka proti útoku všem středoevropským a východoevropským státům, vč. sousedů Sovětského svazu bez výjimky, 3. přijetí dohody o formě a rozsahu okamžité a účinné pomoci k sobě navzájem i k napadeným státům. Bylo to prozíravé, protože Estonsko a Lotyšsko uzavřely ještě v červnu pakty o neútočení s Německem.

V dalších dvou měsících britská vláda vyslala do Moskvy svého předsedu středoevropského oddělení MZV Williama Stranga, který buď sám, nebo za přítomnosti vyslanců Anglie a Francie se pokoušel najít shodný názor na některé definice, např. nepřímého útoku apod. Teprve po dlouhých dohadováních do SSSR přijeli po moři zástupci západních mocností, generálové zastupující různé druhy tamních zbraní, nikoli však diplomaté pověření širokými pravomocemi. Složení sovětské delegace bylo o několik stupínek vyšší. Přitom důstojníci západních zemí neměli právo na jakéhokoli rozhodnutí. Dvanáctého srpna porady začaly a namísto politických otázek byly proto projednávány záležitosti čistě vojenské. Vše dojednané se muselo poslat k rozhodnutí do Londýna a do Paříže. To situaci komplikovalo. Navíc Polsko odmítlo jakoukoli možnost sovětského průchodu svou zemí, pokud by došlo k napadení jiné země Německem, byť by to byla jedna z mocností, a tím vlastně případnou dohodu přímo znemožnilo.

Dne 29. srpna maršál Kliment Vorošilov ve své odpovědi Izvěstijím období jednání shrnul takto: »Na jedné straně se Anglie a Francie bály útoku, a proto si přály vzájemné pomoci Sovětského svazu, na druhé straně se bály, že by smlouva posílila postavení Sovětského svazu...« Nikam nevedoucí jednání skončila.

Nacisté vědomi si nebezpečnosti případné dohody pro své plány nabídli Sovětskému svazu podepsání paktu o neútočení. Nikoli o vzájemné pomoci! Takový pakt, jaký uzavřelo před tím i Polsko, a některé pobaltské státy. Nepřímo pak mnichovským aktem ho vlastně podepsaly i západní mocnosti. SSSR přijal nabídku po zralé úvaze, když jednání se západními mocnostmi nevedla nikam, a dohodu později nazvanou »pakt Molotov-Ribbentrop« podepsal. Získal tím čas na přípravu obrany, protože cíle nacistické rozpínavosti mu pochopitelně byly známé. Jednání se západními mocnostmi pak skončilo. Podepsané protokoly měly jen vytvořit bariéru německým rozpínavým plánům.

Válka

Dne 1. září 1939 nacistické Německo přepadlo Polsko. V dalších dnech k válce přistoupily Anglie s Francií, aby ve své »podivné válce« obsadily množstvím jednotek hranice a kromě několika zaznamenaných výpadů na francouzsko-německé hranici se nepokusily Polsku pomoci.

Jde však o datum 17. září. Tehdy polská vláda, prezident a polské vojenské velení opustilo území Polska a včetně nejvyššího velitele maršála Rydz-Smiglyho se přesunulo do Rumunska. Polsko tím vlastně jako stát přestalo existovat. Proti nacistickým jednotkám, které měly perfektně připravené velení, nestála už jednotně řízená armáda, ale skupiny vojáků se svými veliteli, které hájily někdy doposledka svou zem. Zvláště obhájcům Varšavy, vojákům i dobrovolníkům z řad varšavského obyvatelstva, včetně stovek politických vězňů, kteří přišli přímo z vězení, patří neskonalý obdiv. Velice dobře vyzbrojené přesile však museli podlehnout. Válka skončila kapitulací 5. října 1939.

Znovu se však vraťme k tomuto datu. Ten den, kdy nejvyšší státní představitelé Polska utekli do zahraničí, de facto přestal existovat polský stát. Přestala existovat i dohoda o neútočení. Proto hranice s Polskem přestoupila okamžitě Rudá armáda, aby obsadila území, které jí bylo uzmuto za polsko-sovětské války. Řídila se při tom tzv. Curzonovou linií, kterou svého času mocnosti schválily. To už se nacistické jednotky ke zmíněné linii blížily.

Zbývá se zeptat: Jak to tedy bylo se začátkem války? Kdo ji opravdu začal? Opravdu Němci a Sovětský svaz? Je datum 1. září 1939 vůbec pravdivé? První mrtví ve světové válce, do které diplomaticky a zčásti i vojensky byly vtaženy velmoci a kdy se střílelo a byli mrtví, bylo období Mnichova. Stačí jmenovat místa, jako byl Habartov, Moravská Chrastová, Rokytnice, Bublava... i Ašský výběžek byl obsazen zahraničními jednotkami ještě před Mnichovem.

Kdo tedy začal válku? Kdo první podepsal smlouvu o neútočení? Kdo rozhodl bez nás o likvidaci Československa a ač nás měl podle svého závazku z Mnichova chránit, nás 15. března 1939 nechal obsadit? I tady se střílelo. Stačí si připomenout hrdiny z Czajankových kasáren. Kdo ve chvíli, kdy nám bylo nejhůře, nám po ultimátu vrazil dýku do zad záborem Těšínska? Kdo nechal na pospas svůj národ nacistickému wehrmachtu a zbaběle utekl do zahraničí? Kdo a proč se dnes pokouší převyprávět evropské a světové dějiny? Že by proto, že nemá čisté svědomí? Ano, proto.

Jaroslav KOJZAR