Výročí

Rok se dvěma dvacítkami se sotva rozjel a už tu máme tolik důležitých výročí. Devátého ledna to bylo 130 let, co se narodil antifašista, humanista a literární vizionář Karel Čapek. Právě dnes je to 75 let od osvobození německého vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau vojsky generála Kuročkina, která spadala pod první ukrajinský front Rudé armády I. S. Koněva. Kuročkinova armáda také osvobozovala Opavu i Olomouc, to jen tak pro doplnění.

Sledovala jsem zpravodajství České televize minulý týden ve čtvrtek, kdy se v Jeruzalémě konalo fórum padesáti státníků světa k tomuto výročí, a nějak jsem si nepovšimla, že by televize zmínila, kdo vlastně ten koncentrák osvobodil, před kým esesáci prchli, tedy kdo tam jako první vjel, aby se mu naskytl otřesný pohled na zbědované vězně.

Přehrála jsem si zprávy na ČT24 dopolední, polední, odpolední i večerní. Ani jedno slovo o osvoboditeli Koněvovi či Rudé armádě. Jen v části projevu ruského prezidenta, který v Jeruzalémě po právu vystupoval, jsem slyšela o pocitech Koněva a sovětských důstojníků a vojáků, kteří překročili brány tábora. A také o oběti 27 milionů sovětských občanů...

Antisemitismus je naprosto nepřijatelný, protože nepřijatelná je jakákoli forma rasismu, nenávisti a násilí. Ale nepřijatelné je také neposkytnutí podstatných informací! Koněv je dnes na pranýři, jeho pražská socha se stala terčem fyzické nenávisti vandalů a slovní nenávisti některých politiků. Žádný bod k dobru mu mainstream nepřizná, ani to osvobození Osvětimi!

Ale leden přinesl i další výročí. Prvního ledna 1915, tedy před 105 lety, se narodil student medicíny Jan Opletal, smrtelně zraněný při protiněmecké demonstraci 28. října 1939, která rozjela řetězec událostí, na jehož konci byl masakr českých vysokoškoláků a uzavření českých vysokých škol. Druhého ledna 1945 zemřel hudební skladatel a syn profesora Zdeňka Nejedlého Vít. Velký hudební talent podlehl břišnímu tyfu v polském městě Krosno. Kdo si dnes vzpomene na Víta Nejedlého, který jako muzikant doprovázel československé vojáky na jejich cestě z Buzuluku až do Prahy? Byl velitelem hudební čety 1. čs. samostatné brigády, která se stala zárodkem Armádního uměleckého souboru, jenž poté přijal do názvu jeho jméno. Dnes už ani ten AUS neexistuje.

Jednadvacátého ledna 1950 zemřel na tuberkulózu britský novinář a spisovatel hlásící se k socialismu George Orwell, vlastním jménem Eric Arthur Blair. Od jeho úmrtí uplynulo 70 let. Kdekdo cituje myšlenky z jeho pozoruhodného románu »1984«, ale připomenout si autora samotného, jeho životní cestu, to tak časté není. Orwell byl dobrovolníkem ve španělské občanské válce a zážitky z těchto bojů, které jasně předznamenaly, co se bude dít poté, až zvítězí Hitlerovi spojenci frankisté, shromáždil v knize »Hold Katalánsku«. Kniha byla poprvé vydána již v roce 1938 ve Velké Británii, takže čtenáři si mohli udělat přesný obrázek hrůz války, která vzápětí pohltila celý svět...

Monika HOŘENÍ