Marian Jurečka. FOTO - Wikimedia commons

Lidovci si do čela strany zvolili Jurečku

Do podzimních krajských a senátních voleb povede KDU-ČSL někdejší ministr zemědělství Marian Jurečka. Delegáti sobotního mimořádného volebního sjezdu v Praze mu dali přednost před předsedou poslaneckého klubu Janem Bartoškem a Janem Horníčkem z královéhradecké krajské organizace.

Jurečka nahradil v čele strany zhruba po deseti měsících Marka Výborného. Dostal už v prvním volebním kole zhruba 57 procent platných hlasů. Výborný se funkce předčasně vzdal z rodinných důvodů. Přímo na sjezdu se kandidatury do čela lidové strany vzdal europoslanec Tomáš Zdechovský.

Ke spolupráci opozičních stran se Jurečka staví zdrženlivě kvůli technickým a legislativním potížím. Lidovci a některá další uskupení se dosud neúspěšně snaží upravit volební zákon tak, aby pro koalice nestanovil vyšší hranice pro vstup do Sněmovny než pro jednotlivě kandidující strany a aby srovnal váhu hlasů voličů. Sjezd tuto iniciativu v usnesení podpořil.

»KDU-ČSL povede Marian Jurečka. Gratuluji mu ke zvolení předsedou strany. Tolik proklamované soucítění a práci pro občany dlouhodobě postrádám. Příkladem v mnoha případech jsou církevní restituce, které spolu s pravicí prosazovali. Měřítkem práce nového předsedy bude práce ve prospěch České republiky a jejích občanů. Slibů jsme již slyšeli mnoho, jedinou skutečnou hodnotou je vždy výsledek,« řekl ke svolení nového předsedy lidovců předseda ÚV KSČM, místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Podle předsedy poslaneckého klubu KSČM Pavla Kováčika volební sjezd KDU-ČSL představil své vize a předvedl nám »kritiku kdekoho a kdečeho«. »Prý se necháváme někteří kupovat za 200 korun. Patrně došlo ke značnému odtržení KDU-ČSL od reality běžného života. Tato strana bývala vládní a příliš seniorům ani rodinám nebo matkám samoživitelkám nepomohla,« uvedl. Novému předsedovi pogratuloval a popřál mu »větší vnímání běžného života občanů«. »Jen tak totiž mohou lidem skutečně pomoci v jejich problémech, které v minulosti mnohdy způsobila tato strana svou vládní angažovaností. Slova zůstanou mnohdy jen sliby. Sliby je nutné naplnit v realitě běžných dnů, a to je těžký úkol,« dodal Kováčik.

Pozici první místopředsedkyně lidovecké strany obhájila senátorka Šárka Jelínková. V křeslech řadových místopředsedů KDU-ČSL budou pokračovat Bartošek a Petr Hladík. Nově delegáti zvolili do předsednictva Zdechovského a poslance Ondřeje Benešíka.

Zatím není úplně jasné, zda Jurečka povede KDU-ČSL i do příštích sněmovních voleb, jejichž řádný termín připadá na podzim 2021. Další volební sjezd by totiž lidovci měli mít do konce příštího roku.

(jad)