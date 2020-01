Michel svolal summit

Na mimořádném summitu, který začne 20. února, budou šéfové států a vlád zemí Evropské unie jednat o příštím dlouhodobém rozpočtu evropského bloku pro roky 2021 až 2027.

Předseda Evropské rady Charles Michel. FOTO - Wikimedia commons

Svolání schůzky oznámil předseda Evropské rady Charles Michel s tím, že od všech účastníků čeká ochotu ke kompromisům. Do hlavních měst někdejší belgický premiér, který v křesle předsedy unijních summitů loni vystřídal Donalda Tuska, napsal, že si je vědom složitosti nadcházejícího vyjednávání. K tomu ale podle něj budou muset všechny strany ukázat ochotu ke kompromisům. Dosavadní diplomatická a ministerská vyjednávání o návrhu rozpočtu, kterým se Unie bude od příštího roku řídit po sedm let, totiž ukázaly trvající hluboké rozdíly v pohledech a přístupu různých skupin členských zemí Unie. Odchod Británie z EU totiž mimo jiné znamená, že v unijní kase bude méně peněz, Londýn patřil k největším takzvaným čistým plátcům do rozpočtu. S prvním návrhem podoby nového víceletého rozpočtu přišla už v květnu 2018 Evropská komise vedená Jeanem-Claudeem Junckerem. Také předsedkyně nové komise Ursula von der Leyenová chce, aby se významnější prostředky vyčlenily zejména na řešení migrační problematiky a ochranu klimatu, které je pro její tým klíčovým tématem.

Zachovány by ovšem v co největší míře měly být peníze pro tradiční oblasti jako je společná zemědělská politika či unijní fondy, z nichž se financuje rozvoj méně vyspělých evropských regionů.

(čtk)