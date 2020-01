Ilustrační FOTO - Pixabay

Stavební trh se vyvíjí ode zdi ke zdi

Ceny v soutěžích u veřejných stavebních zakázek v České republice loni dosáhly v průměru 102,9 procenta úrovně projektových cen. Meziročně stouply o 4,8 procentního bodu (p. b.). Proti roku 2017 byly vyšší o 20,8 p. b.

Vyplývá to z údajů společnosti IS. Podle analytiků je nárůst způsoben hlavně nedostatečnými kapacitami stavebních firem při současném růstu odvětví.

»Loňská čísla vypovídají o tom, že se trh stavebních prací dostal do stavu podstatně lepší rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou, než byl před několika lety. Firmy odbouraly dřívější strategii usilovat o zakázky jen kvůli vytížení kapacit, tedy bez ziskové marže. Negativním rysem velkých výkyvů poptávky z minulosti je ovšem současné kapacitní omezení firem, které by v případě skokového nárůstu poptávky vedlo k tlakům na růst cen,« sdělil analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

V krizových letech, kdy byl na trhu nedostatek zakázek, firmy často nabízely dumpingové ceny. Cena bývá nejdůležitějším a často i jediným kritériem, podle které se veřejný investor při výběru rozhoduje. Výjimkou nebylo ani to, že firma uspěla s 60 % projektové ceny. Podle odborníků takovou zakázku musela buď ošidit nebo jí vznikly dodatečné náklady.

»Stavební trh se vyvíjí ode zdi ke zdi. Po pokrizových, hubených letech, která skončila vlastně teprve v roce 2016, rychle přišla léta tučná. Stejně jako organismus, který si během hubených let zvykne jen na malý přísun potravy, nemá kapacitu vstřebat nášup let přetučnělých, nedisponuje ani tuzemské stavebnictví kapacitou absorbovat nynější nárůst poptávky,« uvedl analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. Situace se podle něj zhoršila i tím, že během krizových let odešla z oboru řada firem.

Podle posledních dostupných údajů Českého statistického úřadu stavebnictví loni do konce listopadu vzrostlo v souhrnu meziročně o dvě procenta. Předloni si polepšilo o 9,2 %, nejvíce od roku 2003. V roce 2017 stouplo o 3,3 %. Předtím od roku 2008 klesalo šest let z osmi a přišlo o 22,5 % celkových tržeb. Počet zaměstnanců v tomto období klesl o více než desetinu.

Podle analytika BH Securities Štěpána Křečka lze předpokládat, že ceny v soutěžích budou proti předpokládaným dále narůstat. »Situace by se mohla změnit až s příchodem recese, kdy se sníží soukromá poptávka po stavebních zakázkách. V takovém případě bude moci veřejný sektor zaplnit místo po soukromém sektoru. Lze předpokládat, že by se vysoutěžené ceny dostaly pod předpokládané, jako to bylo v krizových letech,« doplnil Křeček.

Objem zakázek, které veřejní investoři v ČR zadali stavebním firmám, loni meziročně vzrostl o 13,1 % na 210,4 mld. Kč. To je nejvíce za posledních deset let. Největším zadavatelem bylo státní Ředitelství silnic a dálnic ČR se zakázkami za 51,3 mld. Kč. U 29 zakázek překročila hodnota miliardu korun. Největší byla stavba úseku obchvatu Českých Budějovic v úseku Hodějovice - Třebonín za 7,02 mld. Kč. Ředitelství silnic a dálnic ČR ji zadalo slovensko-italskému sdružení Doprastav-Salini Impregilo.

(ici)