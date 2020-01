Ilustrační FOTO - Pixabay

Nepodceňujme koronavirus!

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) chce zlepšit na mezinárodním letišti v pražské Ruzyni opatření spojená se šířením koronaviru z Číny. Chce, aby veřejnost měla pocit bezpečí. Podle KSČM ale nelze tuto hrozbu podceňovat.

Premiér to řekl novinářům po ranním jednání bezpečnostní rady státu. Například piloti by podle něj měli při přistávání pasažéry informovat, že pokud cítí příznaky nemoci, mají se hlásit u zdravotní služby. Větší aktivitu čeká premiér také u pasové kontroly u příletů mimo schengenský prostor. »(Pasová kontrola) by se měla pasažérů ptát, zda nejsou z té oblasti... Samozřejmě bylo by možné kontrolovat všechny pasažéry z Číny,« uvedl premiér. Hygiena ale podle něj zatím tento názor nesdílí.

Podle nedělního vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nemá plošný screening vzhledem k inkubační době 14 dnů smysl. Chce ale cíleně vytipovávat pasažéry, kteří vykazují příznaky nákazy. Mezi ně patří dýchací potíže, horečka a kašel. Kontroly teploty by podle hlavní hygieničky Evy Gottvaldové neměly význam vzhledem k tomu, že je chřipková sezona. »Bylo by mnoho falešně pozitivních vzorků,« uvedla.

Důležité je podle ministra zvýšit informovanost pasažérů, kteří přilétají do ČR. Cedule budou rozmístěny po celém letišti tak, aby všichni pasažéři kolem nich prošli. »Budou v češtině, čínštině, angličtině a připravujeme i další jazyky,« dodal ministr.

Přístup ministra Vojtěcha k nákaze se nezamlouvá předsedovi poslaneckého klubu KSČM Pavlu Kováčikovi. »Klid ministra zdravotnictví ohledně koronaviru je poněkud zvláštní. Lze pouze apelovat na vládu i Bezpečnostní radu státu, aby dobře zvážily možná opatření v rámci šíření koronaviru,« uvedl. Je podle něj otázkou, zda ministr zdravotnictví celkový stav nepodceňuje. »Ví o tom, že roušky v některých krajích nejsou a nelze je ani objednat? Koronavir se nebezpečně blíží k naší republice. Nejde jen o kontrolu pasažérů letů z Číny, ale i těch dalších, které mají na palubě pasažéry z oblastí výskytu koronaviru. Nelze jen čekat na informace z médií, zodpovědnost leží především na ministerstvu zdravotnictví, které má povinnost jednat,« dodal Kováčik.

Bulovka je na pacienty nakažené koronavirem připravena

Vojtěch také řekl, že zakazovat přímé lety z Číny do Prahy nepovažuje za racionální, když veškerá okolní letiště je neruší. Pražské letiště už ale pro lety z Číny vyčlenilo dva speciální vchody, které se budou pravidelně dezinfikovat.

Na případné pacienty nakažené koronavirem je připravena pražská nemocnice Na Bulovce. V současné době má pro tyto případy vyčleněny dva volné pokoje. Počty lůžek může v případě potřeby zvýšit. Pokud by se u někoho infekce potvrdila, podléhal by izolaci.

»Potenciální pacienti s potvrzenou nákazou koronaviru podléhají respiračnímu izolačnímu režimu. Byli by umístěni na samostatné pokoje, kam by měl přístup pouze ošetřující personál vybavený ochrannými pomůckami - plášť, rukavice, respirační rouška, čepice a brýle,« uvedla Kristýna Herrmannová z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce.

Nákaza postihuje respirační trakt člověka a projevuje se jako infekce dýchacích cest, tedy horečkou, kašlem či pocitem ztíženého dýchání. Přenáší se z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem.

První případy nákazy pocházející z Číny se z evropských států zatím potvrdily jen ve Francii. Jeden Čech byl hospitalizován kvůli podezření na onemocnění ve Vietnamu, zatím se u něho nepotvrdilo. Čtveřice Čechů pobývá v čínském Wu-chanu, z něhož se onemocnění šíří. Dva jsou studenti, dva tam žijí dlouhodobě.

Kvůli nákaze novým koronavirem již v Číně zemřelo 80 lidí, potvrzených případů nakažených je podle posledních údajů 2744.

