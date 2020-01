Rebelové z XR: V Austrálii hoří i Praha

V mnoha zemích světa a ve čtvrtek v podvečer i v Praze na náměstí Republiky a poté před nedalekým australským konzulátem v Klimentské ulici, proběhla protestní demonstrace asi padesáti klimatických aktivistů z hnutí Rebelie proti vyhynutí (XR) proti antiklimatické politice vlády Austrálie Scotta Morrisona, pravicového konzervativce, reálně ekonomického neoliberála a ignoranta změn klimatu způsobených člověkem.

Zatímco v pražském metru visí velké billboardy a plakáty vyzývající ke sbírkám peněz pro hořící Austrálii, zastáváme názor, že by Austrálii nejvíc pomohlo, kdyby současná vláda přestala ničit světové klima i Austrálii samotnou. Protože toho není podle všeho schopna, měla by skončit. Vzešla ale z řádných voleb jednokolovým většinovým systémem, takže koho si Australané zvolili, ten jim vládne.

Scott Morrison. FOTO - Wikimedia commons

Mnozí demonstranti měli podomácku vyrobené transparenty. Nejvíc se mně líbil ten: »V Austrálii hoří i Praha, zastavíme klimatu vraha?«

Austrálie v čele sabotování ochrany klimatu

Austrálie se na nedávné světové konferenci o ochraně klimatu v Madridu postavila do čela zemí sabotujících aktivní opatření na ochranu klimatu – snižování antropogenních emisí skleníkových plynů. Důvod je zřejmý: Austrálie těží velké množství černého uhlí a je jeho největším světovým vývozcem na světě. Soukromý zisk je soukromý zisk, i kdyby představoval obří národohospodářskou ztrátu. Australská vláda dnes z peněz daňových poplatníků spolufinancuje výstavbu největšího dolu na uhlí na světě. Zisky se privatizují, ztráty nacionalizují, klasická perverzní dotace. Na výstavbě dolu se ale významně podílí firma Siemens, které peníze nesmrdí. Otevřeně ji podporuje Indonésie, ale i některé další jihoasijské státy, které australské uhlí ve velkém kupují.

Drtivá bilance požárů

Stoupající teploty na povrchu Země a zvláště pak v oceánech stále více rozvrací světové i místní klima, a to značně nerovnoměrně. Obří tajfuny, sucha, povodně atd. jsou stále častější a ničivější, ledovce stále rychleji tají a hladina moří stále rychleji stoupá. Je pravda, že v australské buši v létě hoří každý rok. Zatím ale šlo vesměs o menší požáry, na které jsou tamní ekosystémy adaptované. Klasicky stromy eukalypty, produkující a odhazující množství kůry. Ta při požáru rychle shoří. Stromy poté obrazí. Je pravda též, že série mnoha set požárů od září 2019 se vymkla kontrole.

Vytváří nicméně na jihovýchodě Austrálie, s pobřežím hlavní ekonomické oblasti státu, jedno obří spáleniště. Takové řádění ohně nemá v Austrálii obdobu. 20. ledna již oheň strávil území o velikosti Bulharska, tj. větší než ČR. Mnohé ohně vyhasly až poté, když už nemělo co hořet. Některé uhasily nedávné deště. Další ohně se ale šíří dál. Hasiči i při svém maximálním nasazení nejsou s to je zastavit. Právě spadlo do ohně letadlo se třemi hasiči, čímž se známý počet lidských obětí požárů v Austrálii zvětšil na 30. Odhady počtu uhořelých zvířat se pohybují mezi půl až jednou miliardou kusů. Realita ale může být ještě horší. Již před týdnem oheň sežehl na 2500 domů.

Bezprecedentní smog

Obrovské požáry způsobily bezprecedentní znečištění ovzduší. V Austrálii vládne již měsíce příšeří. Pro zplodiny požárů není pořádně vidět. Nejen v australských velkoměstech Sydney a Melbourne a metropoli Canberra je vzduch načervenalý. Úroveň znečištění již delší dobu překonává i velmi obávaný smog z indické metropole Dillí a dalších velkoměst jihoasijských států. Protipožární čidla jsou již měsíce vypnuta, protože neustále hlásí požáry, byť ve velkoměstech nehoří. Obyvatelé vesměs trpí dýchacími potížemi. Kolik jich na silně znečištěný vzduch předčasně zemřelo, se neuvádí. Může jít i o nezanedbatelný počet.

V této tragické situaci se australský premiér nejenže i nadále vysmívá změnám klimatu způsobených neodpovědnou lidskou činností, ale tváří v tvář ohnivé smogové tragédii si odjede na dovolenou na Havaj. Prý si občané Austrálie s ničivým ohněm a smogem nějak poradí…

Jan ZEMAN