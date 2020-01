Ilustrační FOTO - Pixabay

Kuba spustila unikátní první bioelektrárnu

Minulý týden úspěšně skončil zkušební provoz bioelektrárny postavené v komplexu cukrovaru Cira Redonda v kubánské provincii Ciego de Ávila, která se nachází se ve střední části ostrova.

Jde o první z 25 bioelektráren, které mají do roku 2027 změnit energetickou politiku této socialistické země, jež 60 let odolává tvrdé ekonomické blokádě USA. Denní výkon elektrárny je 60 MW, což pokryje nejen energetickou náročnost výroby cukru, ale i polovinu spotřeby elektrické energie v provincii, kde žije více než 422 000 obyvatel.

Unikátnost provozu spočívá v použitém druhu paliva. V době třtinové kampaně se jako palivo využívá odpadní bagasa z cukrovaru, zatímco v době mimo kampaň bude jako palivo sloužit tzv. marabú. Jde o několik metrů vysoký, invazivní keř tvořící husté, trnité neprostupné porosty, který byl do Karibiku zavlečen v 19. století z Afriky.

Na výstavbě sítě těchto elektráren se společně podílí kubánský cukrovarnický podnik Zerus a britská společnost Havana Energy Ltd. Výrobní technologii dodala čínská společnost Shanghai Electric. Cílem kubánské vlády je nejen zvýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, ale také snížení znečišťování ovzduší a omezení porostu plevelného marabú. Za deset let by měl podíl energie vyráběné na Kubě z obnovitelných zdrojů činit 24 %.

Zprovoznění jedné bioelektrárny představuje úsporu 100 000 barelů nafty ročně. V době, kdy prezident USA Donald Trump nerespektuje příslib vlády Baracka Obamy o zlepšování vztahů mezi USA a Kubou a vyzývá k dalším blokádám pohonných hmot, je to další významný důvod pro rozvoj tohoto mezinárodního projektu.

V současnosti je v pokročilé fázi výstavby druhá bioelektrárna při cukrovaru Jesús Rabí v provincii Matanzas.

Roman ROUN