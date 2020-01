Jeremy Corbyn. FOTO - Wikimedia commons

Velká Británie a USA: ohavná paralela?

Británie a USA mají těsné vazby, odezvy a paralely od samého počátku, některé velmi dobré, jiné ohavné. Jedna z USA teď asi hrozí. Nástup Jeremyho Corbyna do vedení Labour Party nabídl britské levici velké naděje, vzdálené od znepokojivé politiky Borise Johnsona.

Ale v nedávných volbách byly naděje zmařené, a to mj. tou nejšpinavější mediální kampaní za mnoho let a ostřelováním pokrytci z New Labour - jako válku milujícím Tony Blairem, kteří zřejmě dali přednost Toryům před Jeremym. Částečně ale i udavačstvím Netanjahuova křídla v židovských kruzích, vedených vrchním rabínem Ephraimem Mirvisem, který v klíčovém dopise londýnským Times porušil tradici nestranickosti, když napadl »labouristický antisemitismus«, řka, že Corbyn »není způsobilý pro vysokou funkci« a že nové zamoření ve straně bylo sankcionované shora. »V sázce je sama duše našeho národa,« napsal a vyzval britské židy, aby hlasovali pro kteroukoli stranu kromě Labour!

Postaveno na lžích

Taková pravicová rada i celá kampaň organizací, lživě tvrdících, že zastupují všechny britské židy, byly postaveny na lžích. V Labour Party je nepochybně podstatně méně antisemitismu než mezi Toryi. Pokud jde o Corbyna, který jakoukoli formu rasismu po celý život odmítá, John Bercow, donedávna mluvčí britské Dolní sněmovny, který je Žid a konzervativec, prohlásil, že za oněch 22 let, kdy Corbyna zná, tak silný závan antisemitismu nikdy neobjevil.

Samozřejmě skutečnou příčinou krutých, často osobních toků bylo, že Corbyn nepodporuje izraelskou politiku vůči Palestincům a odmítá jakékoli utlačování outsiderů, a to kdekoli ve světě. A Mirvis, po léta těsně spjatý s izraelskou vládou, dokonce konal coby neoficiální velvyslanec v době, kdy byl vrchním rabínem v Irsku.

Co si vymyslí na Bernieho?

Vidím nepochybné paralely, dokonce vazby, s volební kampaní v USA. Je těžké napadnout stejným způsobem Bernieho (Sanderse) proto, že je Žid a v mládí dokonce pracoval v kibucu. Ale jestli vzroste možnost, že bude zvolený, neznamenalo by to jen zvolení prvního židovského prezidenta v dějinách USA. Daleko významnější je vyvolání nenávisti a paniky mezi stejnými živly, jež nenávidějí Jeremyho, s obavou, že se postaví jejich moci a bohatství.

Předpovídám, že napadnou Bernieho stejně záludně a prolhaně jako Jeremyho a využijí jeho podpory práv Palestinců, aby mu dali podivnou nálepku »sama sebe nenávidějícího Žida« a vyhrabali (nebo sestavili) idiotské prohlášení jiných, neznámých Sandersových podporovatelů, možná z Nebrasky nebo ze Severní Dakoty, aby jeho kampaň odsoudili.

První náznaky se už objevily. Zatímco hlavní toky proti Berniemu přijdou s největší pravděpodobností z úhlu ultralevičáctví - »Sanders nám přinese venezuelský socialismus!« – »Ukradne nám brýle« nebo »AR-patnáctky, co máme pro svou obranu« - já se bojím, že republikán Sheldon Adelson i někteří bohatí demokraté mohou použít stejné metody, jaké byly použity v Británii. Myslím, že brzy bude dost potřebná velká obezřetnost a dobré, jasné odpovědi k tomu…

Victor GROSSMAN, Berlín, 24. ledna Překlad Vladimír SELÁČEK