Nebezpečí nákazy nesmí být podceněno

Kvůli nákaze novým koronavirem již v Číně zemřelo několik desítek lidí a potvrzených případů nakažených je více než dva tisíce. Úmrtnost na toto onemocnění je kolem dvou procent. Schopnost šíření tohoto viru, který je infekční i v inkubační době, navíc začíná sílit. První potvrzený případ o víkendu oznámila Kanada, zatímco USA už pátý. Wu-chanská pneumonie se přenáší ze zvířat na lidi. Lidé se jí zřejmě nakazili od divokých zvířat. Nemoc se přenáší i z člověka na člověka a podobně jako u příbuzných nemocí MERS a SARS nebo u chřipky jde o přenos kapénkami.

Nemoc zatím není příliš prozkoumána. Většinu obětí tvořili zatím starší lidé nebo osoby s oslabenou imunitou, či lidé, kteří trpěli nějakou další závažnou chronickou nemocí, ať už kardiovaskulární nebo cukrovkou. Nákaza se dá prokázat jen testem nukleových kyselin, který provádějí odborná pracoviště. Testy se stále zpřesňují, aby se vyloučilo, že některý případ nebude zachycen, a aby současně nebyli jako nakažení detekováni lidé, kteří nemocní nejsou.

Česká republika zatím podle ministra zdravotnictví postupuje v souladu s mezinárodními organizacemi, a považuje tato opatření za dostatečná. Důležité je zvýšit informovanost pasažérů, kteří přilétají do České republiky, aby věděli, co mají dělat, pokud na sobě budou pozorovat symptomy onemocnění koronavirem. O situaci byli také informováni zaměstnanci letiště s prosbou, aby se podíleli na cíleném screeningu. Připraveno je vysoce specializované pracoviště nemocnice na Bulovce a v případě podezření z nakažení bude mít Národní referenční laboratoř první výsledek do šesti hodin od doručení vzorku.

K typickým symptomům patří teplota, kašel, dušnost a také bolesti hlavy. Lehčí případy mají příznaky podobné chřipce nebo jinému nachlazení způsobenému viry, což komplikuje rozpoznání nemoci. Důležité nyní je, aby o správném postupu při podezření na nákazu byli informováni praktičtí lékaři a také všichni občané, kteří se oprávněně obávají o své zdraví a životy. To je úkol pro ministerstvo zdravotnictví.

Lékárny by měly být zásobeny dostatečným množstvím účinných roušek a všichni musí být prostřednictvím všech médií informováni o preventivních opatřeních. Jako prevence se doporučuje především časté mytí rukou mýdlem po dobu alespoň dvaceti sekund nebo používat dezinfekční prostředek na alkoholové bázi. Důležité je také nedotýkat se očí, nosu a úst nemytýma rukama, protože virus se dostává do těla přes sliznice. Aby se nemoc dále nešířila, je potřeba při kýchání a smrkání použít kapesník, který se hned po použití vyhodí. Důležité jsou i roušky.

Pro nemoc zatím není doporučena žádná léčba konkrétními antivirotiky. Léčba spočívá pouze v léčení příznaků a potíží. Ve vážných případech je nutné i napojení na zařízení podporující základní životní funkce, jako je dýchací přístroj.

Zatím, bohužel, neexistuje žádná vakcína chránící před nákazou. Určitě není důvod k panice, ale nebezpečí nesmí být v žádném případě podceněno.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM