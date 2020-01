Davos řešil hlavně ekologii

To se zase dějí věci. Světové ekonomické fórum v Davosu, každoroční dostaveníčko neoliberálních pravicových ekonomů a státníků známých především svou ekologickou bezohledností, se letos proměnilo v opak. V několikadenní proklimatickou konferenci, na níž roli hlavní hvězdy hrála 17letá švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová.

Tedy když už i mnozí pravicoví (donedávna zcela bezohlední) politici a ekonomové si začínají uvědomovat vážnost situace, je jasné, že to, co se v oblasti životního prostředí děje, fakt není nějaká náhoda či přirozený výkyv, ale že za to opravdu může člověk – i když o tom prezident Zeman dle svého vánočního poselství není přesvědčen.

Mimochodem, opak potvrdil i profesor Bedřich Moldan (TOP 09), zástupce ředitele Centra pro ochranu životního prostředí Univerzity Karlovy, bývalý populární ministr životního prostředí a šéf Českého svazu ochránců přírody, který si notoval v Otázkách Václava Moravce s klimatologem Pavlem Zahradníčkem z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR.

Zatímco Zahradníček se zaměřil na znepokojující důkazy (mj. příliš teplé zimy a následná sucha v důsledku minima sněhu – který potřebujeme na doplnění podzemních vod, půdní vláhy a přezimování rostlin), Moldan, zakládající člen ODS, se natvrdo pustil do popíračů klimatické změny a zpochybňovatelů zásadní role člověka na globálním oteplování, tedy i do bývalého prezidenta a dříve spoluzakladatele kontroverzní asociální pravicové ODS Václava Klause. Prohlášení Zemana, Klause a dalších »ropáků« o tom, že žádná klimatická krize nehrozí, že celý ten humbuk okolo je jen jakési novodobé náboženství, popřípadě účelové populistické šíření strachu (ne nepodobné tomu protimigračnímu), že klimatickým aktivistům jde »jen o svou moc a oslabení nás všech« (Klaus st.), označil Moldan u Moravce za velmi nešťastná a diplomaticky řečeno za minimálně kontraproduktivní. Za odsudky, které nás vedou naprosto nesprávným směrem, do minulosti, ke zbytečné polarizaci společnosti. Naopak studenti kolem Grety, nejen z Pátků pro budoucnost (F4F), jsou podle Moldana na správné cestě a představují pro nás jedinou záchranu. »Nazývat to náboženstvím je nejenom nesmysl, ale i zlovolná nálepka, která nemá s realitou co dělat. Mluvíme o faktech a vědeckých zjištěních,« potvrdil za vědeckou obec Moldan, který vyzývá k překonání těchto animozit. »Kdekoli na západ od nás je ta diskuse o něčem jiném,« uzavírá vedle předčasně zesnulého Josefa Vavrouška naše druhá největší ekologická kapacita!

Roman JANOUCH