Ilustrační FOTO - Haló noviny

KSČM bianco šek nedává

Zastupitelstvo Středočeského kraje na včerejším jednání schválilo záměr půjčky od Evropské investiční banky (EIB) až 6,5 miliardy korun. V následujících třech až čtyřech letech to kraji pomůže financovat investice v dopravě, zdravotnictví, sociální péči a školství. O přijetí úvěru budou zastupitelé hlasovat ve druhém čtvrtletí a ve třetím už by mohl kraj tento úvěr čerpat.

»Obecně neodmítáme jednání o nových účelových prostředcích na investice, ale nedáváme nikomu bianco šek. Takže jsme neměli problém podpořit třeba úvěr na posílení prostředků na předfinancování a kofinancování evropských projektů, Bendlův úvěr ale podporu od nás před řadou let nedostal,« uvedl předseda klubu zastupitelů KSČM Zdeněk Štefek.

Na projekty v silniční dopravě by mělo jít čtyři až pět miliard korun, na rekonstrukce a výstavbu nemocnic a jejich vybavení miliarda, 250 milionů korun má být investováno do sociálních zařízení a stejnou částku chce kraj vložit do sportovní infrastruktury ve školství.

Využít účelově prostředky od EIB jako další zdroj kofinancování pro projekty realizované i z evropských dotací nebo jako zdroj financování projektů v oblastech, kde nejsou dotační tituly, podle Štefka svou logiku má. »Obzvláště pro kraj, který je velice úspěšný v čerpání evropských dotací a má skutečně investičně našlápnuto – nevyužít dotace na potřebné projekty jen kvůli nedostatku vlastních zdrojů by byla škoda. Uvidíme ale, jak se vyvinou jednání o podmínkách, vnímáme nutnost mít garantované a využitelné objemy pro jednotlivé oblasti, aby se pak zdroje nevyčerpaly na úplně něco jiného,« dodal Štefek.

Vzhledem k tomu, že podstatná část navrhovaného úvěru od EIB by měla jít na opravy silnic II. třídy, doporučil minulý týden výbor pro dopravu jedenácti hlasy z jedenácti přítomných (tedy v podstatě jednomyslně) tento záměr ke schválení. »Dovolím si tvrdit, že v případě silnic bychom vlastně tímto způsobem spláceli vnitřní dluh způsobený jejich nedostatečnou obnovou v minulosti. Jde o to dostat stav silnic II. třídy na vyšší úroveň, což by mělo v budoucnu přinést i úspory v údržbě. Záležet samozřejmě bude na konkrétní realizaci záměru. Pokud se podaří zvýšit standard kvality těchto silnic, je také třeba ho v budoucnu na takové úrovni udržet. A k tomu by měla KSÚS vypracovat strategii,« uvedl předseda výboru Ivan Cinka.

Předseda výboru Ivan Cinka.

Současně upozornil, že kraj má ve špatném nebo havarijním stavu řadu mostů a mostků. »Investice do nich jsou ve zcela jiné nákladové kategorii než úpravy povrchu vozovek, a ne vždy na jejich opravy budou včas prostředky. Proto je potřeba plánovat opravy silnic II. třídy tak, aby byly co nejvíce celistvé, tedy nepřerušené v úseku mostu nebo mostku, který pak zůstane ve špatném nebo havarijním stavu a za rok se zase kvůli jeho rekonstrukci silnice znovu uzavře a rozkope. To jsou dvě věci, které je potřeba souběžně promýšlet, aby efektivita investic byla co nejvyšší,« doplnil Cinka.

Zastupitelé také schválili pomoc ve výši 30 milionů Kč nemocnici v Benešově, která byla na přelomu roku napadena počítačovým virem. Dosud je odhadnutá škoda 38 milionů Kč, na další dva miliony vyšlo přeinstalování serverů. Deset milionů je nemocnice schopná zaplatit ze svých zdrojů. »Na komisi pro bezpečnost a IZS podrobně sledujeme nejen procesy obnovy fungování nemocnice, ale i navrhujeme a podporujeme nová opatření, která mají podobným útokům zabránit. Týká se to obecně všech měkkých cílů,« poznamenal předseda komise Zdeněk Milata.

Dost negativně působí zpráva o stavu vzdělávací soustavy doplněná o výsledky maturitních zkoušek. »Nemůžeme souhlasit s klesající úrovní našeho školství i postavením našeho kraje v hodnocení maturitních zkoušek, kdy je na posledních místech. Nevidíme ale řešení v masivním rušení či slučování škol, vnímáme problém jako celostátní a dlouhodobý,« řekl člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zbyněk Coufal.

(zku)