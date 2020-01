Kvitovou zastavila mezi osmi Bartyová

Tenistka Petra Kvitová skončila na Australian Open ve čtvrtfinále. Loňská finalistka úvodního grandslamu sezony dnes prohrála s domácí favoritkou a aktuální světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou 6:7 a 2:6. Třiadvacetiletá Bartyová se stala první australskou semifinalistkou po 36 letech a v boji o finále se střetne s Američankou Sofií Keninovou. Turnajová čtrnáctka ve čtvrtfinále porazila Ons Džabúrovou z Tuniska dvakrát 6:4.

Česko má jistou finalistku čtyřhry žen. V semifinále se utkají nejvýše nasazené Barbora Strýcová s tchajwanskou spoluhráčkou Sie Šu-wej a turnajové čtyřky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou.

Utkání dvojnásobné wimbledonské vítězky Kvitové s Bartyovou rozhodla hodinu a sedm minut dlouhá první sada. Česká tenistka hrála na hranici rizika, snažila se pálit vítězné údery a dostávala soupeřku pod tlak. Využila ale jen jeden z devíti brejkbolů, přičemž pět z nich měla za stavu 3:3, kdy vedla při podání Australanky 40:0. Game trval skoro deset minut a Bartyová k nadšení obecenstva servis udržela.

Úvodní set tak dospěl do tie-breaku a Kvitová měla za stavu 6:5 setbol. Bartyová ho ale při svém podání odvrátila a sama setbol využila.

Ve druhé sadě už Kvitová odpadla. S pestře hrající Bartyovou, která se skvěle bránila a hrála dlouhé míče, brzy prohrávala 0:4. Snížila na 2:4, ale po dvojchybě znovu přišla o podání a Bartyová zápas ukončila esem.

»Se světovou jedničkou jsem hrála vyrovnaný první set a mohla jsem ho vyhrát. Bylo to opravdu o pár míčích. Tak dobrý tie-break jsem neodehrála hodně dlouho, což mrzí o to víc. Myslím, že to rozhodlo. Byl to těžký zápas, mohlo to být i finále grandslamu,« řekla Kvitová novinářům v Melbourne.

»Petra je v mých očích skvělá soupeřka. Vždy ze sebe vydá to nejlepší a bez ohledu na výsledek, jestli vyhraje, nebo prohraje, tak má úsměv na tváři. Zápasy s ní miluji,« řekla Bartyová na kurtu. »Věděla jsem, že musím hrát naprosto dokonale, což mi vyšlo. První set byl klíčový. Petra odehrála dobrý zápas.«

Strýcová a Sie Šu-wej zdolaly ve čtvrtfinále Američanky Jennifer Bradyovou a Caroline Dolehideovou dvakrát 6:2. Krejčíková se Siniakovou se do svého prvního semifinále v Melbourne dostaly po výhře 3:6, 6:2 a 6:3 nad kanadsko-lotyšskou dvojici Gabriela Dabrowská, Jelena Ostapenková.

Krejčíkové se daří i ve smíšené čtyřhře. Loňská vítězka mixu s Američanem Rajeevem Ramem letos hraje s Chorvatem Nikolou Mektičem a po výhře 4:6, 6:4 a 10:8 nad americko-australskou párem Amanda Anisimovová, Nick Kyrgios už postoupili do čtvrtfinále.

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Federer (3-Švýc.) - Sandgren (USA) 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Bartyová (1-Aus.) - Kvitová (7) 7:6 (8:6), 6:2, Keninová (14-USA) - Džabúrová (Tun.) 6:4, 6:4.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Sie Šu-wej, Strýcová (1-Tchaj-wan) - Bradyová, Dolehideová (USA) 6:2, 6:2, Krejčíková, Siniaková (4) - Dabrowská, Ostapenková (6-Kan./Lot.) 3:6, 6:2, 6:3.

