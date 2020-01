Ilustrační FOTO - Pixabay

Učitelé zanedbávají čtení

Učitelé se ve školách často nedostatečně věnují čtení dětí. Podle zhruba dvou třetin žáků jim nedoporučují knihy ani s nimi o nich ve třídě nemluví. Více než pedagogové se pak o četbu dětí zajímají rodiče. Vyplývá to z průzkumu společnosti Scio.

»Učitelé si často stěžují, že se rodiče málo věnují svým potomkům. Přitom 80 procent dotazovaných dětí uvedlo, že jim rodiče nebo sourozenci v předškolním věku četli,« uvedla garantka výzkumného projektu Jindra Plamitzerová. Ve škole naproti tomu tři čtvrtiny žáků o přečtených knihách nemluví. Doporučení, co by si mohly přečíst, dostává od učitelů třetina dětí.

Výsledky testování potvrdily poslední zjištění mezinárodního průzkumu PISA, které poukázalo na velké rozdíly ve čtenářské gramotnosti mezi jednotlivými školami v ČR. Žáci prvních ročníků učilišť mají podle projektu čtenářské dovednosti v průměru jako sedmáci základních škol. Deváťáci jsou na tom o jednu úroveň hůř než studenti víceletých gymnázií z ročníku osmáků. Obecně dosáhli vyšší čtenářské úrovně žáci, kterým dříve rodiče předčítali.

Na dvou nejvyšších úrovních si s texty poradilo zhruba 37 procent testovaných gymnazistů, v případě učilišť to byla dvě procenta. Naopak devět procent učňů skončilo ve čtení na úrovni začátečníků, kteří jsou jen o trochu lepší než děti, které vůbec nečtou.

Počet dětí, které čtou méně než jedenkrát týdně, se podle společnosti Scio za posledních pět let zvýšil přibližně o pět procent. V průzkumu se mezi ně zařadila asi čtvrtina dotázaných. Třetina žáků uvedla, že čte několikrát týdně, čtvrtina alespoň jedenkrát týdně a zhruba pětina denně.

Letos projekt nově zkoumal také vztah žáků k sociálním sítím. Plamitzerová označila za alarmující to, že si až 45 procent dotazovaných školáků založilo facebookový profil mezi desátým a dvanáctým rokem života. Podle pravidel Facebooku je to možné od 13 let, i tak ale odborníci upozorňují na to, že se děti mohou stát například snadnou obětí vydírání.

Nejvíc volného času tráví žáci u aplikace YouTube nebo na Instagramu, dvě třetiny z nich alespoň hodinu denně, ukázal průzkum. Sestupný trend má u mladé generace naopak sledování televize.

(ste)