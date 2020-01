Proč chybí lékařské pohotovosti?

Nedostatek lékařských pohotovostí začíná být problém. Jen namátkou příklady, kde nejsou: Bechyně, Plzeň, Praha-Prosek, zrušení hrozí na Praze 11. To už vůbec nehovořím o dětské nebo zubní pohotovosti. Kdysi bývaly pohotovosti i na malých okresních městech. Systém se bohužel rozpadl.

Je to ke škodě pacientů. V nemocnicích je lékařů málo. Na pohotovostní služby nemají nejen čas, ale při své vytíženosti ani zájem, takže zde většinou slouží starší praktičtí lékaři. Je jich ale málo a co víc, hodně jich má důchodový věk. Nedostatek praktických lékařů je i na malých městech a v příhraničí. Především je třeba hledat urychlené řešení, vždyť zdraví je to nejcennější, co máme. Na některých místech, zvláště v příhraničí, tento problém velmi narůstá. Příslušný resort ministerstva má co dohánět. Máme sice »bezplatné« zdravotnictví, někdy však poněkud trochu nedosažitelné. Představa nemocí není nereálná. Určitě většina z nás nevyhledává lékaře zbytečně. Když se bojíme o svého blízkého člověka nebo dítě, můžeme zazmatkovat. Rozhodně bych v tom nehledala zlý úmysl. I proto je dobře, když je lékař v dosahu. Pomoci řešit tuto situaci by mohly i krajské úřady. Věřím, že v podzimních volbách najdeme lidi, kteří pomohou i s touto problematikou.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny