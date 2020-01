Ježišmarjá

Je zvláštní, jak se člověk z cizích jazyků nejlépe učí nadávky. A jsou situace, kdy takové peprné slovíčko dokáže krásně uvolnit osobní napětí. Ale jsou situace, kdy by měl člověk hodně vážit slova… Na to jsem si vzpomněla, když jsem si byla minulý týden koupit oběd v Albertu na Můstku, kde jsem byla svědkem jedné nepříjemné situace.

Brali jsme si s kolegyní něco z teplého pultu a ano, paní prodavačka neměla očividně svůj den. Tato starší dáma, pravděpodobně pracující důchodce, už si ten den asi zažila své. A otrávené obličeje zákazníků jí očividně náladu nezvedly. Když jsme si vybíraly, přišli za námi do fronty dva týpci, kterých jsem si všimla již dříve. Bloumali obchodem, každou chvilku něco vzali do ruky a zase vrátili a u toho hlasitě »remcali«. Arabsky a anglicky. Když se začali hlasitě ptát anglicky »What is fuck in this meat?«, tedy volně přeloženo »Co je ehm v tom mase?« utrousila paní prodavačka mezi zuby hezký český povzdech »Ježišmarjá…«.

To ale byla voda na mlýn jednoho z dvojice. Abych byla konkrétní, toho opáleného. Ten druhý nebyl opálený, ten byl rovnou černý. Ale byl klidnější a snažil se svého kumpána v arabštině občas i krotit. Jenže hlasitě anglicky nadávající týpek, který se snažil o to, aby jeho peprné výrazy slyšel i poslední zákazník v obchodu, si nebral servítky. Co mi moje základní angličtina dovolila pochopit, velice dobře rozuměl, co znamená takové Ježišmarjá a velmi se ho to dotklo. »What Jezismarjá? How do you mean Jezismarjá?« Výslovnost »ž« a »š« mu ještě moc nešly. Zato mozkové pochody měl vskutku povznášející. Nadával ve stylu, že ta stará ehm baba by měla být ehm slušná, že jsou přeci ehm zákazníci a ale co by se divil, všichni ehm lidi tady jsou ehm na ehm… To by se prý u nich nestalo. Když my bychom někam k němu – neřekl kam – jeli na dovolenou, byli by obchodníci slušní. Ale tady je to ehm na ehm…

Ano, když jsme u nich na dovolené, chováme se jako na návštěvě. To se bohužel tento pán moc nechoval. A navíc nevypadal, že je u nás jako turista na dovolené. Vypadal spíše, že je zde u nás na »dlouhodobém ozdravném placeném pobytu«. Jestli ho pozvaly a platily stát, neziskovky nebo arabská komunita, to nevím. Ale neměl by milostpán raději držet hubu a krok a místo remcání na prodavačku se třeba zapojit do pracovního procesu? Ale na to je asi ehm pohodlný…

Helena KOČOVÁ