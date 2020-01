Předseda nejsilnější slovenské vládní strany Směr-sociální demokracie (Smer-SD) Robert Fico. FOTO - Haló noviny

Fico proti všem. Povede taktika k úspěchu?

Předseda nejsilnější slovenské vládní strany Směr-sociální demokracie (Smer-SD) Robert Fico na nedávné programové konferenci v Bánské Bystrici ostře kritizoval nejen oblíbenou prezidentku Zuzanu Čaputovou. Představil rovněž programové priority své strany, které se týkají důchodů, podpory rodin a zdravotnictví.

Fico napadl rovněž opozici a vyjádřil přesvědčení, že jeho strana má na to, aby vyhrála 29. února parlamentní volby. V případě účasti v nové vládě chce podle něj strana prosadit tři zásadní opatření. Ta zahrnují zavedení třináctého důchodu i třináctého rodinného přídavku a řešení problému s nedostatkem pracovních sil ve zdravotnictví tím, že by lékaři po vystudování museli buď deset let pracovat na Slovensku, nebo za své studium zaplatit 55 000 eur (zhruba 1,4 milionu Kč).

Třináctý důchod má být určený pro každého důchodce ve výši průměrné penze 460 eur. Podle Fica si toto opatření vyžádá kolem 300 milionů eur. »Rodinám chceme poskytnout třináctý rodinný příspěvek vyplácený v srpnu. Pojďme hovořit o výši například 400 eur, což by bylo 400 milionů eur na milion dětí,« uvedl rovněž předseda Směru.

Vyostřená kampaň

Kampaň před volbami se každopádně vyostřila, a to zejména na sociálních sítích, které strany využívají více než v minulosti. Z nejpopulárnějších stran útočí zejména právě Směr. Ten vsadil na videonahrávky, kterými vystupuje proti opozici či novým politickým uskupením. »Jako nový premiér všem ukážu, že jsme moderní a bohatá země. Přijmeme tisíce imigrantů. Máme morální povinnost pomoci těmto a podělit se s nimi o naše bohatství,« tvrdí hlas podobný exprezidentovi a šéfovi nové strany Za lidi Andreji Kiskovi v zesměšňující videonahrávce, kterou v kampani Smer-SD zveřejnil. Nahrávka je doplněna o záběry, které mají navodit uprchlickou krizi. Té Slovensko přitom nečelilo ani v roce 2015, kdy do některých členských zemí EU proudily davy běženců.

Směr v jiném videu zase imituje šéfa opoziční neoliberálně pravicové strany Svoboda a solidarita Richarda Sulíka s tvrzením, že zavede šestidenní pracovní týden a že zruší polovinu státních svátků.

Podle slovenských médií Směr, jehož popularita klesá a vládní koalice pod jeho vedením by podle sondáží už nezískala většinu ve sněmovně (oběma dosavadním partnerům Smeru-SD dokonce hrozí, že se vůbec nedostanou do Národní rady SR), kontroverzními videonahrávkami přitvrdil a nemá problém uchylovat se k šíření falešných informací i jinde než v obou zmíněných případech.

Směr v kampani také zmiňuje výše nastíněné zvyšování platů zaměstnancům či příspěvků rodinám za současné vlády. Tvrdí rovněž, že volby rozhodnou o tom, zda země zůstane sociálním státem nebo uspěje alternativa postavena na úkor těch, kteří se bez pomoci a solidarity neobejdou. V tomto případě jde o námitku zcela adekvátní. Výše zmíněnými agresivními útoky ale hodnotný sociální program Ficova strana sama odsouvá do pozadí.

Například Kiska v reakci na laciný útok zveřejnil otevřený dopis Ficovi, ve kterém napsal, že za 12 let svého vládnutí levicový expremiér umožnil zlu ovládnout Slovensko a že sám zlo šíří. V celém dopise Kiska Ficovi tykal, protože si prý před lety potykali, v jeho závěru ale exprezident napsal, že bývalému premiérovi bude do budoucna už jen vykat.

Hrozba v podobě Kotleby

Pokles obliby Směru potvrdila další sondáž, ve které zároveň posílila ultrapravicová strana Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (ĽSNS). Vyplývá to z výsledků agentury Focus, které poskytla ČTK.

Podporu Směru vyjádřilo v průzkumu 18,7 % ze skupiny rozhodnutých voličů, na druhém místě skončil Kotleba, který si raketově polepšil na 13,6 %. Až na 3. a 4. místě jsou strany Čaputové PS/Spolu (10,5 %) a Kisky Za lidi (10,3 %). V jiném lednovém průzkumu agentury AKO vedl Směr s podporou 17,7 % před ĽSNS s 11,7 %. Pravicová opozice se bojí právě možného populistického povolebního spojení Fica s Kotlebou…

(rj)