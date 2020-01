Ilustrační FOTO - Pixabay

Maturita z matematiky dělí poslance i uvnitř stran

Nejistotu, zda gymnazisté budou povinně maturovat z matematiky už na jaře příštího roku, chce ukončit většina poslanců. V názoru, zda podpořit návrh ministra školství Roberta Plagy (ANO) na zrušení plánu povinných maturit z tohoto předmětu, se však liší.

V prvním čtení se předlohou poslanci zabývali. Zrušení povinné maturity z matematiky navrhla vláda a také opoziční Piráti. Osud předloh však nebyl od počátku jistý, protože nemají jednoznačnou podporu ani v řadách provládních poslanců. Vládní návrh navíc předpokládá omezení státní maturity jen na didaktické testy. Ústní a písemné zkoušky z jazyků by se měly přesunout zpět do škol. Vládní předloha nakonec prošla úspěšně prvním kolem a zabývat se jí budou poslanci ve školském výboru. Pirátský návrh poslanci zamítli.

»Jak u odborné, tak i laické veřejnosti existují názory jak pro, tak proti. A stejné je to i u nás,« řekla na tiskové konferenci KSČM místopředsedkyně hospodářského výboru Sněmovny Květa Matušovská. »Pokud by se něco mohlo měnit, ať se změní třeba nařízení vlády o stanovení oborů, které budou povinnou maturitu z matematiky mít. Ale rozhodně není rozumné vylévat vaničku i s dítětem, což současný návrh ministerstva školství dělá,« zdůraznil ve vystoupení ve Sněmovně člen školského výboru Ivo Pojezný (KSČM). Úplně nesouhlasí s tím, že se matematika špatně vyučuje. Myslí si, že je dostatek hodin, které školy mají - něco kolem 200 hodin ročně v každém ročníku od třetí nebo čtvrté třídy. Chyba podle něj nemusí být jenom učitelů matematiky. »Ale vzpomínám si na svoji babičku, která mi vždycky říkala - líná mysl je dílna ďáblova. Jestli taky trošku chyby nevidíme, nebo nechceme vidět na straně našich dětí, žáků či studentů,« konstatoval Pojezný.

Místopředsedkyně hospodářského výboru Sněmovny Květa Matušovská.

Piráti podle Lukáše Bartoně podporují oba návrhy, svůj i vládní. Novinářům řekl, že se vládní návrh nechal inspirovat a řeší podobnou věc, tedy zda mají mít maturanti povinnou matematiku i cizí jazyk.

Plagův návrh kritizuje jeho předchůdkyně z ČSSD Kateřina Valachová. ODS podle poslankyně Jany Černochové podpoří projednání novely, aby prošla do druhého čtení. Občanští demokraté se dohodli, že poslanci budou mít v tomto případě volné hlasování. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová kritizovala, že studenti stále nevědí, zda se jich povinná maturita bude týkat. Aby se nejistota neprodlužovala, budou poslanci TOP 09 hlasovat pro projití novely do debaty ve výborech. Maturita z matematiky by podle nich neměla být povinná, protože přetrvávají nedostatky v její výuce.

Je upozaďování matematiky chyba?

Petr Gazdík (STAN) chce vyzvat Plagu k uspořádání kulatého stolu, který povede k dohodě na podobě maturit v příštích deseti letech. Bez takové dohody Starostové návrh nepodpoří. »Tam bychom se snažili najít řešení a zavázat se, jak budou vypadat maturity v příštích deseti letech. Za to jsme připraveni podpořit konec povinné maturity z matematiky,« řekl. Urychleně otevřít debatu o výuce matematiky chce také Jiří Mihola (KDU-ČSL). »Jsme pro odklad povinné maturity. Přijde mi velmi neseriózní, aby student rok předtím, než by měla být, aby nevěděl, na čem je,« uvedl.

SPD podle poslankyně Terezy Hyťhové zváží podporu vládního návrhu zákona, pokud je Plaga ujistí, že absence maturitní zkoušky z matematiky nepovede k poklesu kvality českého školství. Novelu Pirátů SPD odmítá. Pro zachování povinnosti maturovat z matematiky budou naopak hlasovat poslanci hnutí Trikolóra Václav Klaus ml. a Zuzana Majerová Zahradníková. Podle nich významná část pedagogů a průmyslových svazů považuje upozaďování matematiky za chybu.

Dosud platná norma počítá se zavedením povinné maturity ze tří předmětů, tedy češtiny, cizího jazyka i matematiky, na gymnáziích a lyceích od jara 2021. O rok později má povinnost začít platit pro většinu ostatních maturitních oborů. V současnosti dělají všichni maturanti státní zkoušku z češtiny a vedle ní si většina vybírá cizí jazyk.

(ku, jad)