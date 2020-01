Trumpův plán? Alibismus, protesty Palestinců

Nekriticky proizraelský americký prezident Donald Trump ve svém tzv. mírovém plánu pro Blízký východ navrhuje dvoustátní řešení, tedy vytvoření nezávislé Palestiny po boku Izraele. Toho nedělitelným hlavním městem by ale měl zůstat Jeruzalém. Nebyl by to zkrátka Trump, aby jeho nabubřelé výkřiky o plánu století neměly háček, ba přímo hák!

Agentura AP v době naší uzávěrky uvedla, že velké židovské osady na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu by podle plánu měly zůstat pod kontrolou Izraele. Vytvoření nezávislé Palestiny by zároveň mělo být podmíněno blíže nespecifikovanými »bezpečnostními opatřeními«, jejichž cílem by bylo chránit Izraelce. Úřadující izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který Trumpově vyhlášení plánu v Bílém domě byl přítomen, k tomu poznamenal, že USA souhlasí s tím, že Izrael musí mít plnou kontrolu nad údolím řeky Jordán a dalšími místy a bude se tam moci sám bránit. Původní informace vysoce postaveného amerického činitele, že by Izrael na čtyři roky zmrazil výstavbu nelegálních osad na okupovaných palestinských územích, první zpráva ČTK neopakuje.

Sámí abú Zuhrí z islamistického hnutí Hamás označil Trumpovo oznámení za agresivní a řešení otázky Jeruzaléma za nesmyslné s tím, že Jeruzalém bude vždy patřit Palestincům. »Palestinci se tomuto plánu postaví a Jeruzalém zůstane palestinským územím,« zdůraznil.

Přesné je tak i hodnocení arabisty Prokopa Singera na Facebooku: »Trumpův ‚deal století‘ v kostce: dva nabubřelí populisté, doma čelící vážným obviněním, kteří se tváří, že vytváří skutečné mírové řešení na Blízkém východě, ve skutečnosti je to jen odhalení anexe a kolonizace v plné nahotě.«

Palestina není na prodej

A skutečně. Tisíce Palestinců v Pásmu Gazy včera proti tzv. mírovému plánu protestovaly ještě před jeho zveřejněním. Palestinci oprávněně očekávali, že plán Trumpa bude silně proizraelský. S obsahem dokumentu impeachmentu čelící Trump navíc již v pondělí seznámil momentálně kvůli úplatkářství či podvodům již obžalovaného kontroverzního izraelského premiéra i vůdce izraelské opozice Bennyho Gance, které oba pozval do Bílého domu.

Demonstranti v Gaze včera zapalovali fotografie Trumpa a Netanjahua. Vidět byl i transparent s nápisem: »Palestina není na prodej«.

V rámci protestu lídři islamistického hnutí Hamás, které v Pásmu Gazy vládne, vyjádřili podporu předsedovi palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu Mahmúdu Abbásovi z konkurenčního hnutí Fatah a uvítali jeho návrh na společné jednání palestinských frakcí.

(rj)