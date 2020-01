Ilustrační FOTO - Pixabay

Koronavirus nad stovkou obětí

Na nový typ koronaviru v Číně zemřelo už nejméně 106 lidí a na 4500 osob se jím v této zemi od konce loňského roku nakazilo. Několik desítek infikovaných bylo zaznamenáno i mimo Čínu; první případ nákazy potvrdilo v noci Německo.

Státy v Asii, ale i další země světa přijímají stále přísnější opatření proti šíření nákazy. Hongkongské úřady oznámily, že od čtvrtka zastaví dopravu na vysokorychlostní železnici mezi Hongkongem a pevninskou Čínou i vzájemné trajektové spojení. Tři regiony na ruském Dálném východě uzavřely do 7. února své hranice s Čínou.

První oběť nového koronaviru oznámily i úřady v Pekingu. Jde o 50letého muže, který 11milionové město Wu-chan nedávno navštívil.

Japonská vláda do Wu-chanu vyslala charterový letoun, který by měl z nákazou zasaženého města evakuovat desítky japonských občanů. USA plánují na dnešek evakuaci zaměstnanců amerického konzulátu ve Wu-chanu. Dostat své lidi domů z Wu-chanu chce tento týden i řada dalších zemí. První let, kterým budou z Wu-chanu evakuováni francouzští občané bez příznaků nemoci, se pravděpodobně uskuteční zítra.

Mimo Čínu je potvrzeno několik desítek případů onemocnění, z toho nejvíce (14) zatím v Thajsku. V Evropě byly potvrzeny případy ve Francii a v Německu. Tam je postiženým 33letý Němec, který se pravděpodobně nakazil od Číňanky, která se v bavorské firmě, kde muž pracuje, účastnila školení.

Negativní dopady šíření nového typu koronaviru už jsou patrné u řady čínských i zahraničních firem. Např. mediální a filmová společnost Walt Disney přerušila podle ČTK provoz svých zábavních parků v Šanghaji a Hongkongu. Cestovní kanceláře ruší plánované zájezdy do Číny i sousedních zemí.

Trapní Dánové

Čínské velvyslanectví v Kodani vyzvalo dánský deník Jyllands-Posten, aby se omluvil za zveřejnění obrázku čínské vlajky, na níž je místo pěti žlutých hvězd vidět nakažlivé viry. Karikatura čínské vlajky se objevila v pondělním vydání listu pod titulkem Koronavirus.

Čínské velvyslanectví uvedlo, že vyobrazení »překračuje etické hranice civilizované společnosti a svobody projevu a je urážkou lidského svědomí«. Dánové se nicméně čínskému lidu odmítají omluvit, naopak dánská pravice vyjádřila provokatérům plnou podporu…

