Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. FOTO - Wikimedia commons

Rusko kritizuje Zelenského kvůli historii

Rusko kritizovalo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že svým tvrzením o spoluvině Sovětského svazu na rozpoutání 2. světové války uráží oběti boje proti nacismu. S odvoláním na mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova o tom informovala agentura DPA.

Zelenskyj se tímto kontroverzním výrokem postavil na stranu Polska, jehož vrcholní představitelé již několik týdnů překreslují dějiny, resp. dle argumentace ČTK »vedou s Moskvou spor« ohledně viny za vyvolání 2. světové války.

Zelenskyj v pondělí po setkání se svým polským protějškem Andrzejem Dudou na okraj vzpomínkových akcí u příležitosti 75. osvobození nacistického vyhlazovacího tábora v Osvětimi Rudou armádou uvedl, že »Polsko a polský národ jako první pocítily důsledky zločinného spiknutí dvou totalitních režimů«, což podle něj »vedlo ke 2. světové válce a umožnilo nacistům zahájit holocaust«. Realita je přitom taková, že holocaust už tou dobou nacisté nějaký čas vedli a k válce vedlo především to, že Hitlera od začátku 30. let spolufinancoval Západ v čele s USA (právě proti »hrozbě komunismu«).

»Kategoricky nesouhlasíme s tímto vyjádřením. Ukrajinský prezident se tak přidal k tomu, co považujeme za chybný postoj polského vedení. Postoj, který uráží desítky milionů Rusů a občanů zemí Společenství nezávislých států, jejichž rodiče, prarodiče a další příbuzní položili život, aby osvobodili Evropu, včetně Polska, od nacismu,« citovala Peskova agentura Interfax.

Už by neexistovali

Ruské velvyslanectví v Německu v reakci uvedlo, že Polsko by mělo být Sovětskému svazu vděčné za to, že dnes jako stát vůbec existuje. Cenou byly »životy 600 000 rudoarmějců, kteří Polsko osvobodili od nacionálního socialismu«, uvedlo v prohlášení. »Jen jim je třeba poděkovat za to, že dnes Polsko existuje jako stát.«

Varšava si stěžuje na opakované snahy Ruska vykreslit údajně naopak Polsko jako spolupachatele 2. světové války, a ne jako oběť. Spor odstartoval výrok ruského prezidenta Vladimira Putina, který v prosinci pravdivě vyčetl západním velmocím, že se pokoušely s nacistickým Německem dohodnout jako první, v Mnichově v září 1938 na úkor Československa, vůči kterému pak uplatnilo územní nároky také Polsko.

Naopak kritiku Ruska za pakt Molotov-Ribbentrop ze srpna 1939 odmítají ruští představitelé s argumentem, že se jednalo o nutné zlo a o získání času na obranu před Hitlerem.

Polská provokace

Duda při pondělním setkání se Zelenským naopak provokativně navrhl, aby obě země při letošním stoletém výročí společně uctily památku padlých polských a ukrajinských vojáků, kteří v roce 1920 bojovali proti bolševikům za polsko-sovětské války.

(rj)