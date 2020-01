Symbolem 27. ledna 1945 je také Koněv

V den 75. výročí osvobození nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau Rudou armádou (v pondělí 27. ledna) se u pražské sochy sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, jehož vojska tábor osvobodila, konalo setkání lidí, kteří jej v souladu s historickou pravdou ctí jako osvoboditele od fašismu a nacismu. Setkání neslo název »Květiny pro Koněva«.

»Jsme ve správný čas na správném místě. Příští generace se za naši dobu budou velmi stydět, my však ne!« řekl komunistický publicista Josef Skála v úvodu u sochy - ke které občané v hojném počtu předtím pokládali květiny a zapalovali svíčky. Poukázal tak na to, že se »scházíme v době, kdy se přepisují dějiny s cílem překreslit mapu Evropy«, to vše na objednávku těch, kteří se nesmířili s výsledky druhé světové války a »kdo pošilhávají na nový Drang nach Osten«. Skála dal do protikladu skutečnost, že prezident Ruska s izraelskými představiteli v Jeruzalémě v minulém týdnu odhalil památník hrdinným obráncům Leningradu, zato »honorace Prahy 6« chce sochu maršála Koněva »kamsi deportovat«. Platí, co řekl izraelský premiér Netanjahu, ačkoli v jiných otázkách s ním není shoda – totiž, že Rudá armáda zachránila svět, zdůraznil Skála.

Řečník také připomněl otevřený dopis, který 12. ledna zaslala skupina antifašistických osobností (informovali jsme) vládě České republiky. Přicházejí na něj ohlasy i ze zahraničí.

Továrna na smrt

»Nacistický vyhlazovací tábor Auschwitz byl právem nazýván továrnou na smrt. Bylo to místo, které ukázalo, jaká zvěrstva je člověk člověku plánovaně schopen udělat, a to v masovém měřítku. Místo, kde i otrlí zabijáci z řad SS ztráceli rozum, kde se zaživa upalovali novorozenci a devianti se skrývali do bílých plášťů. Bylo to ale také místo neuvěřitelného hrdinství, mezilidské solidarity, odhodlání, vůle po životě,« řekla ve svém příspěvku předsedkyně Komise mládeže ÚV KSČM Petra Prokšanová. Připomněla, že tento koncentrák nebyl jediným »peklem na zemi«. Mrzí ji, že do zapomnění upadají znalosti o hrdinských činech komunistických odbojářů, například 2. května 1945 byli v terezínské Malé pevnosti zastřeleni členové pokrokové mládežnické organizace Předvoj. »Stejně jako hrdinství dalších komunistů, kteří i po transportu do koncentračního tábora nezištně riskovali vlastní život pro naši budoucnost, což platí doslova pro komunistu Antonína Kalinu, který v KT Buchenwald zachránil přes 900 dětí,« pokračovala. Kalina je českým Nicholasem Wintonem, postavou na »hollywoodský bestseller«, uvedla, ačkoli jeho osobnost a lidství připomíná prakticky jen pamětní síň v rodné Třebíči a pamětní deska v budově ÚV KSČM v Praze (a také kniha publicisty Stanislava Motla Děti Antonína Kaliny).

Prokšanová se pozastavila nad tím, že nejenže současní pseudodemokraté nedokážou položit symbolickou květinu k pomníku Rudé armády, ale neumí se poklonit ani památce 1. československého armádního sboru, který spolu s rudoarmějci těžce vybojovával svobodu. Armádní generál Ludvík Svoboda nemá v Praze sochu, a pokud z veřejného prostoru zmizí i socha maršála Koněva na náměstí Interbrigády, přijde Praha o jedno z mála míst, kde bylo možné si připomínat hrdinství Čechoslováků bojujících na východní frontě. Vyzvala proto vedení Prahy, aby k 75. výročí osvobození a vítězství ve druhé světové válce zachovalo Koněvovu sochu na svém místě a navíc zrealizovalo sochu Ludvíka Svobody.

Opakovaně přišel ke Koněvově soše také rabín David Bohbot žijící v Praze, pro něhož je ctí vystoupit na podobné vzpomínkové akci. A to navzdory lidem, kteří jej prý od účasti zrazují. Zůstává faktem, řekl Bohbot, že Rudá armáda osvobodila nejen Terezín či Osvětim, ale také podstatnou část České republiky.

V závěru akce, jejímiž organizátory byli Jiří Horák a Vladimír Klofáč, o slovo požádal zastupitel Prahy 11 Robert Vašíček (SPD). Vyjádřil dík Rudé armádě, která »umožnila, že český národ existuje i v 21. století«, a zdůraznil, že vlastenectví nezná rasismus a fašismus.

Přijeli i mimopražští

Mezi účastníky a účastnicemi naše zpravodajka zahlédla místopředsedu ÚV KSČM poslance Stanislava Grospiče, bývalou pražskou zastupitelku Martu Semelovou, místopředsedu ČSBS Emila Kulfánka, do Pražského povstání zapojenou Ludmilu Hájkovou, členy a členky řady spolků a vlasteneckých organizací. U sochy stáli členové vojenských klubů v dobových sovětských uniformách či členové Klubu českého pohraničí. Přijeli také mimopražští, například z České Lípy šest účastníků, ze Semilska dvanáct, jak sdělil Haló novinám Václav Větrovec, předseda OV KSČM Česká Lípa. »Jezdíme sem pravidelně. Vždy tyto akce u Koněvovy sochy podporujeme, aby v Praze věděli, že Koněv osvobodil nejen Osvětim, Terezín a Prahu, ale také velkou část Československa.«

Močící vandalové

Prázdné pivní plechovky zůstaly ležet mezi svíčkami a květinami po nájezdu vandalů. FOTO – Josef M.

Po skončení akce došlo k politováníhodné události. Jak Haló noviny informoval Pražan Josef M., poté, co se lidé rozešli, přistoupila k soše maršála Koněva skupina asi dvaceti výrostků, kteří předtím hojně holdovali pití piva. Mladiství vytvořili »zeď« a postupně někteří z nich pomočili květiny a svíčky, které u sochy hořely. »Byl to neobyčejně vandalský a pobuřující čin,« rozčílil se pan Josef, který ihned zalarmoval policii. Ovšem než hlídka přijela, vandalové se rozprchli. »Pak se situace opakovala a opět jsem na ně zavolal policii. Tentokrát se již u pomníku zdržovali v menším počtu, asi s přesvědčením, že jim nelze nic dokázat,« vysvětlil Josef M. našemu listu. Teprve důrazná domluva policistů vystrnadila pivaře na vzdálenější místo mimo areál sochy.

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ