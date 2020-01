Premiér Andrej Babiš. FOTO - Haló noviny

Kdo chce změnit parlamentní demokracii v demokracii »exekutivní«?!

Skupina poslanců včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) chce změnit Ústavu České republiky tak, aby vláda dostala právo rozhodnout o vyslání vojáků do zahraničí bez toho, že by takovou misi musely schvalovat obě parlamentní komory.

Předpokládá to poslanecká novela Ústavy ČR, kterou navzdory kritice KSČM a SPD podpořila ve úvodním kole Sněmovna. Zmírnění podmínek by podle nich usnadnilo třeba vyslání jednotek české armády do misí sil velmi rychlé reakce Severoatlantické aliance nebo ke zvládání nelegální migrace.

»Zástupkyně navrhovatelů (Jana Černochová z ODS) zcela vynechala, jakým způsobem je v tuto chvíli upraven postup parlamentu za situace, kdy dojde k ohrožení bezpečnosti státu. Protože to je smysl, vyřazení parlamentu z rozhodování,« zdůraznil místopředseda Sněmovny, předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. A jak praví jedna krásná česká pohádka, když králové jsou dotazováni, aby s válkou něco udělali, jejich poradci si svléknou civilní šat, vezmou si generálské uniformy a rozhodují o válce, podotkl Filip. »Tohle je smyslem tohoto návrhu zákona. Vyřadit parlament z rozhodování a postavit ho před hotovou věc,« prohlásil. To se jemu a celému poslaneckému klubu KSČM pochopitelně nelíbí, protože předkladatelé to ve zdůvodnění svého návrhu zamlčeli. »To je nechutné jednání vůči této Sněmovně. S takovým návrhem změny Ústavy souhlasit nemohu a také nikdy nebudu,« dodal předseda komunistů.

Místopředseda Sněmovny, předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Ve stejném duchu mluvil předseda mandátového a imunitního výboru, místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič. »Ta novela se tváří velice nevinně, pragmaticky a říká: Dejme vládě pravomoc vysílat ozbrojené síly ČR za hranice České republiky za určitých situací, v určitých momentech, aniž k tomu budeme potřebovat bezprostředně svolávat Poslaneckou sněmovnu, a to na dobu delší 60 dnů,« uvedl. Podle něj skutečně může dojít k tomu, že o vysílání vojsk do zahraničí za jakýmkoli účelem může dojít pouze za souhlasu vlády. »Souhlas Sněmovny nebude momentálně k dispozici, bude odkládáno různými způsoby projednávání ve Sněmovně a bude se tak vlastně dít na základě moci výkonné,« řekl Grospič s tím, že je třeba si klást otázku, jestli v takovém případě zůstáváme republikou parlamentní, poloparlamentní s prezidentským systémem, nebo republikou, která také existuje ve světě, kde rozhodující podíl moci má moc výkonná v osobě předsedy vlády.

Mysleme na to, abychom nezhoršili bezpečnostní situaci ČR

»Nejedná se o rozmar nebo nepromyšlený krok, ale o něco, co bude ve prospěch bezpečnosti Česka a jeho občanů,« uvedla za předkladatele předsedkyně branného výboru Jana Černochová z ODS. Ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) zdůraznil, že jakékoli vyslání vojáků by bylo vždy v souladu s mezinárodním právem.

»Až tak jednoduché to není a pravděpodobně si uvědomujeme, že mluvíme o věcech podstatných a důležitých. Ono nejde totiž o to, že ven pošlete jednoho superagenta typu Jamese Bonda nebo pár policistů, kteří mají nějaké poslání, my se tady bavíme o nasazení pravidelné armády. My tedy chceme vyslat jednotky, které mají úplně jiný statut, jiné poslání, a jsou zpravidla cvičeny k jiným úkolům. A to, o čem se konkrétně bavíme, tzn. osvobozování rukojmích nebo zasahování v takových kritických chvílích, by pravděpodobně vyžadovalo vyslání opravdu specialistů, asi těch našich ‚specnaz‘,« prohlásil místopředseda sněmovního výboru pro obranu, stínový ministr obrany za KSČM Alexander Černý.

Vyzval kolegy, aby dělali, co uznají za vhodné ve prospěch posílení obranyschopnosti ČR, ale vždycky při přijetí jakéhokoli opatření mysleli na to, aby svým rozhodnutím nezhoršili bezpečnostní situaci. »Pevně věřím, že Sněmovna bude mít při hlasování o tomto návrhu dost sebereflexe a dost rozumu, aby takový neuvážený krok neudělala,« dodal.

Poslanec SPD Radovan Vích varoval před tím, že vláda prakticky dostane možnost zatáhnout ČR do válečného konfliktu. »To je pro nás nepřijatelné,« zdůraznil. S výtkami přišli i Piráti, podle Jana Lipavského připraví pozměňovací návrhy, aby vláda nedostala k vysílání vojáků do ciziny »bianco šek«. »Vystavit ho mi přijde opravdu nebezpečné,« uvedl.

Ústavní novela ruší podmínky vysílání vojáků

Komunisté, kteří menšinovou vládu ANO a ČSSD ve Sněmovně tolerují, s SPD neprosadili zamítnutí předlohy ani její vrácení autorům k přepracování. Pro zamítnutí s poslanci KSČM a SPD hlasovali nezařazení a tři zástupci ČSSD, Piráti se hlasování zdrželi. Požadavek vrátit předlohu autorům k přepracování kromě KSČM a SPD podpořili nezařazení poslanci, tři sociální demokraté a někteří Piráti. Není úplně jisté, zda předložená změna Ústavy ve Sněmovně projde. Ke schválení je zapotřebí nejméně 120 hlasů.

O problému s nynějším zněním Ústavy ohledně vysílání vojáků v těchto případech se diskutuje už delší dobu. Nyní může vláda poslat české vojáky do zahraničí nejvýše na 60 dnů jen omezeně. Ústava hovoří o plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, o účasti na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace za souhlasu přijímajícího státu a o účasti na záchranných pracích při živelních pohromách a průmyslových nebo ekologických haváriích.

Ústavní novela by tyto tři podmínky zrušila. Stejně jako doposud by vláda musela o misi informovat Sněmovnu a Senát, parlament by mohl rozhodnutí kabinetu zrušit. Předloha také upravuje rozhodování o přejezdech a přeletech cizích ozbrojených sil přes české území. Novelu projedná ústavně-právní výbor a také výbor pro obranu.

»Předložená úprava není šťastná, nepřispěje k prestiži ČR, může potenciálně Českou republiku udělat naopak státem, který se bude podílet na některých aktech, které nejsou v souladu s mezinárodním právem, s mezinárodním právem válečným už vůbec ne, a bude ji stavět do roviny agresora. Ale nechci malovat čerta na zeď,« prohlásil Grospič. Zopakoval, že se přiklání k tomu, aby zůstala současná právní úprava, kterou zná naše Ústava, třicet let s ní dokáže vláda i parlament pracovat a nečiní to žádné zvláštní problémy, neohrožuje to bezpečnost ČR tak, jako by tomu bylo, kdyby český parlament přijal navrhovanou úpravu, která by zvýšila nebezpečí ohrožení ČR.

Stejná ústavní novela byla v dolní komoře českého parlamentu i v minulém volebním období. Poslanci ji však do voleb nestihli projednat.

(ku, jad)