Filip jednal se Zemanem o Havlíčkovi i Kosovu

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip se sešel s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Jednali o situaci na ministerstvu dopravy a o zahraniční politice.

»Jednali jsme s prezidentem o tom, zda přetěžování ministra Havlíčka až do konce volebního období je vhodné, a zda by premiér neměl zvážit svá ultimativní stanoviska v této věci,« řekl po jednání Haló novinám Filip, který rozhodnutí premiéra Andreje Babiše pověřit řízením dvou klíčových ministerstev, krom průmyslu nově i dopravy, jediného člověka, Karla Havlíčka (za ANO), v uplynulých dnech značně kritizoval. V zásadě prý u prezidenta Filip nalezl pochopení. »Prezident přisvědčil, že hledání nového kandidáta na ministra dopravy by bylo správné,« řekl našemu listu Filip a dodal, že řídit tak obrovské resorty je mimořádný úkol a vsadit v této věci na jediného člověka by mohlo vést k tomu, že závažné úkoly na ministerstvu dopravy by mohly být odkládány. »Což v žádném případě není v zájmu České republiky,« zdůraznil Filip.

Druhá část jednání na Pražském hradě se týkala zahraniční politiky. »Informoval jsem prezidenta, že klub KSČM připravil usnesení, které umožní takzvané oduznání Kosova jakožto státu. Jsme připraveni tento bod zařadit na březnové jednání Sněmovny,« uvedl Filip při odchodu z Pražského hradu. I v tomto případě prý nalezl u prezidenta pochopení a podporu. »Miloš Zeman mi sdělil, že to považuje za dobrý krok. Jeho stanovisko v této věci je ostatně dlouhodobě známo a jasně ho prezident vyslovil i při své nedávné návštěvě Srbska,« podotkl Filip s tím, že podle něj i prezidenta je vhodné se tomuto problému nyní věnovat i vzhledem k aktuálnímu vývoji na Balkáně. Evropské státy nesmějí kvůli Kosovu ztratit Srbsko jako významného partnera a spojence, je přesvědčen Zeman. Prezident navštívil Srbsko loni v září. Prohlásil zde, že odvolat uznání samostatnosti Kosova je v České republice možné. K podobnému kroku v uplynulých letech sáhlo již dvanáct zemí, které v minulosti Kosovo uznaly, například Madagaskar, Surinam, Togo, Burundi nebo Papua Nová Guinea.

Závěr jednání se podle Filipa týkal rezoluce Valného shromáždění OSN ze 17. prosince, která vyzvala k zabránění přezkoumání výsledků druhé světové války a odmítnutí zločinů proti lidskosti a válečných zločinů spáchaných během druhé světové války. Česká republika se tehdy zdržela hlasování. »Tento postup české diplomacie považuje KSČM za ostudu. A vůbec celá politika současného ministerstva zahraničí je skandální. O tomto postoji KSČM jsem prezidenta informoval,« řekl Haló novinám Filip.

