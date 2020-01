Peníze místo jídla?

Stravovací paušál je jako součást nového daňového balíčku na rok 2021 ještě ve vyjednávání. Stravování zaměstnanců má v naší zemi dlouhou historii. Ještě za první republiky začalo závodními jídelnami a kantýnami. Lidé dostanou místo dotovaného jídla či stravenek rovnou peníze. Ať si s penězi navíc naloží dle libosti. Je myšlenka »peníze místo jídla« dobrá myšlenka?

MF chápe svůj návrh stravovacího paušálu jako nabídku volby z alternativ. Tedy by měl koexistovat jak systém závodních jídelen (dnes se týká cca 1,8 milionu zaměstnanců), tak stravenkový systém (1,5 milionu zaměstnanců) a zbytek jsou zaměstnanci, kteří dosud žádný systém nemají. A zejména těm by měl být určen paušál, tedy výplata peněžní dávky na stravování osvobozený od daní. Což současně znamená nižší zdanění práce.

Čistě formálně vzato by se podpora stravování rozšířila, což samozřejmě znamená i větší výpadek pro státní rozpočet. Minimálně v objemu 10 mld. korun (zatím se netýká OSVČ, pak by šlo o další miliardy). Je to tedy opatření, které dále krátí rozpočtové příjmy v situaci, kdy se napětí bude zvyšovat. Pro restaurace, kde stravenky představují cca 15 % obratu, by to znamenalo zbavit se určité administrativy a odvodu provizí stravenkářským firmám.

Odbory se obávají, jak na nabídku alternativ zareagují zaměstnavatelé, kteří ze 3/4 návrh vítají. Tedy že nového systému firmy využijí k daňové optimalizaci a omezí i systémy dosud zavedené, protože ty jsou pro ně dražší. A protože použití stravného paušálu není pod kontrolou, tak se obávají, že lidé to použijí ke zvýšení svého čistého příjmu a zhorší se kvalita stravování. Nebudou-li kantýny dotované, jídlo v nich zdraží. Změny chování zaměstnavatelů se obávají i provozovatelé závodních jídelen.

Tento návrh by tedy měl projít nejen koaličním jednáním, ale měl být i nalezen kompromis s odbory. Pro ně je prioritou podpora stravování zaměstnanců a výběr příslušného benefitu je předmětem kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem. Rozhodující tedy bude odhad, zda zaměstnavatelé budou upřednostňovat stravovací chování svých zaměstnanců, anebo jen snížení daní. Konečný návrh zákona lze očekávat letos na jaře.

Jiří DOLEJŠ, člen rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny (KSČM)