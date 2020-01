Doba zákazová

V každém společenství, kde žije více jedinců dohromady, existují nějaká pravidla, která určují, jak se k druhým chovat, aby skupina jako celek z toho měla prospěch. I lidská společnost má svá pravidla. Ze začátku stačilo, že se lidé mezi sebou jen na těchto pravidlech ústně domluvili, ale s vývojem společnosti a čím dál složitějšími vztahy se tato pravidla musela lépe formulovat a zaznamenat, aby nedocházelo ke sporům. Zprvu stačilo vytesat několik řádek zákonů do kamene, jak tomu například bylo u Chammurapiho zákoníku. I Mojžíšovi seslal bůh zákon vepsaný na deskách. S rozvojem písma i společností se postupně stávaly zákony složitější a složitější.

V dnešní době různé zákony již tvoří celé tlusté bichle a stávají se pro občany nedostupné, nesrozumitelné a hlavně též někdy i velmi těžko vymahatelné. Zákonodárci cítí potřebu provést nás životem pomocí příkazů, zákazů, nařízení, prováděcích směrnic a vyhlášek. Nejsme schopni vše obsáhnout, ale přitom neznalost zákona neomlouvá.

Vedle psaných zákonů se společnost řídí i zákony nepsanými a ty někdy zasahují do našeho života a hlavně myšlení ještě více. V dnešní době je zakázáno myslet si něco pozitivního například o Rusku nebo o Číně. Najde-li se někdo, kdo vyřkne nějakou pochvalu o těchto zemích, je v médiích »oheň na střeše«. Nesmíme si myslet, že jsme byli 9. května 1945 osvobozeni Rudou armádou, zakazuje se nám kritizovat některé kroky evropských politiků vzhledem k migrační krizi. Kdo má jiný názor a nesouhlasí s masivním přijímáním migrantů, je hned označován za xenofoba či fašistu. Zakazuje se chválit období před rokem 1989, když to bylo přeci období temna a útlaku. Je špatně, když lidé souhlasí s názory prezidenta a volí Babiše. Rozvíjejí se různé kampaně, které nám zakazují jíst maso, pít mléko, konzumovat to či ono. Rodiče nesmí plácnout zlobivé dítě, muži nesmí ženám vyjadřovat své sympatie. Nesmíte být tlustí, nesmíte stárnout, nesmíte být unavení, nesmíte si stěžovat, nesmíte, nemělo by se, zakazuje se, nařizuje se. Náš život se stává velmi náročný, abychom vyhověli všem těm požadavkům a byli při tom šťastní.

Ztrácí se nám radost ze života, z jeho pestrosti, zajímavosti a spontánnosti. Měli bychom společnost osvobodit od všech těchto přemrštěných požadavků a vrátit se k základům žití. V jednoduchosti bývá krása, ale i síla.

Věra ŽIŽKOVÁ, předsedkyně Královéhradeckého KV KSČM