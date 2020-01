Vzpomínka na Mílu

Jsou to čtyři roky, co zemřel PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc. Měl jsem tu možnost se s ním v posledních letech znát. Probírali jsme různá témata, a i když na mne mohl koukat z opravdové výšky, nedělal to a trpělivě se mnou diskutoval, a to i když jsem s ním nesouhlasil. Zásadní téma, které nás rozdělovalo, bylo Česká republika jako součást Evropské unie v budoucnu. Jindy zase ocenil, že jsem mu dával podněty na věci, z kterých potom mohl těžit informace pro sebe a svou práci. Zejména to bylo naše společné téma občanská válka na Ukrajině a veškeré s tím souvisící procesy.

Spojovala nás i další témata, zejména kulturní. Když jsem ho navštívil v jeho bruselském bytě, myslel jsem, že teď bude skvělá příležitost vést naše debaty o politice a všem možném až do noci. Ale diskuse jsme vedli nakonec jen přes den, protože večer po večeři byl Míla opravdu unavený. Měl tam však velmi slušnou hudební knihovnu, zejména hudby klasické a jazzové. Bylo zajímavé, že když četl, hudbu si nepouštěl, a naopak když poslouchal hudbu, nikdy si v knize ani nelistoval. Jen poslouchal, nechal se hudbou unášet. Myslím, že to byl jeden z mála způsobů, který mu umožnil relaxovat a zapomenout na chvíli na starosti, které měl.

Jednou při kávě s Richardem Knotem jsem se ho ptal na hudebního klasika Janáčka. Věděl jsem, že on sám ho má v oblibě. Míla se rozpovídal tak moc vznešeně, že jsme na něj koukali jako na zjevení. Relaxoval také návštěvou u své maminky v Petrovicích. Trhal tam plevel, natíral, chystal dřevo a byl v klidu do chvíle, kdy zjistil v kuchyni, že mu někdo volá.

Nedávno jsem zjišťoval o něm nějaká data a podíval se, jestli je nenajdu na Wikipedii. Byl to smutný pohled. Největší kapitola jeho geneze měla název »Kontroverze«. Je to velmi smutné. Protože to byl komunista, spekulace o něm neznaly hranic. Ale to, že znal 16 jazyků, ovlivnil řadu velkolepých evropských projektů, které se děly především v zájmu české společnosti, o tom ani zmínka. Pravda, nebyl jsem nijak nadšený, když zazpíval, to mně doslova trhalo uši. Hlavně chci tímto nejen zavzpomínat, ale sdělit těm, co psali tu špínu na Wikipedii, že to byl taky člověk a byl velmi lidský. Především měl vždy co říct k vývoji ve společnosti. Na rozdíl od různých zlodějských žvanilů, kteří náš národ okradli a zavlekli do válek.

Roman BLAŠKO