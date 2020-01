Donald Trump. FOTO - Haló noviny

Absurdní plán přitakává agresorovi

Světový tisk reagoval na nový americký plán k vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu.

Většina listů poukazuje na to, že do očí bije asymetričnost celého konceptu. V úterý plán ve Washingtonu představili americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Plán je postaven na prioritách Izraele a předpokládá masivní ústupky z palestinské strany. Jde o bezprecedentní přitakání izraelským požadavkům, napsal francouzský Le Monde. Plán podle něj zcela opouští Jeruzalém a plně zohledňuje jen zájem Izraele.

Britský list The Times napsal, že Trump sice tvrdí, že světoví politici včetně britského premiéra Borise Johnsona ho podpoří, ale fakt, že Palestinci plán zcela odmítají, nebude Johnsonovi ani Evropské unii vyhovovat.

Mnohé izraelské listy plán označily za nepřijatelný pro palestinskou stranu. Levicově orientovaný Haarec jej označil za »absurdní«, nebezpečný a stranící Izraeli. Americký deník The New York Times poukázal zejména na okolnosti, za nichž byl plán zveřejněn: »Politický dokument zveřejněný prezidentem, který čelí ústavní žalobě a pracuje v tandemu s premiérem obviněným z korupce«. List také poukazuje na to, že Trumpův plán je odklonem od dosavadní dlouhodobé americké politiky, která brala ohled na hranice z roku 1967, v nichž měl vzniknout palestinský stát. Naopak přitakává agresivní výstavbě židovských osad na okupovaném území.

The Washington Post v titulku použil v uvozovkách termín 'dohoda století' a plán označil za podmínky pro palestinskou kapitulaci. Navíc dostává do těžké situace palestinského vůdce Mahmúda Abbáse, který dosud mohl tvrdit, že ještě stojí o oživení skomírajícího mírového procesu. Haarec píše, že je to nebezpečný a »historicky nejhorší návrh, kdy daný Palestincům«. To, že je zveřejněn několik týdnů před novými izraelskými volbami, je podle listu »do očí bijící zásah do vnitřních záležitostí jiného státu«.

Londýnský list The Economist ve své onlinové verzi píše, že žádný palestinský politik nemůže přistoupit na plán, který znamená zcela se vzdát Jeruzaléma a odsoudit vlastní národ k trvalému bezstátí.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan projekt označil za naprosto nepřijatelný. Jeruzalém je pro muslimy posvátný. To, že má podle plánu připadnout Izraeli, je zcela nepřijatelné. Má to legitimizovat izraelskou okupaci, sdělil prezident.

(čtk)