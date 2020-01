Ilustrační FOTO - Pixabay

Těhotné vražedkyně nepůjdou automaticky na svobodu

Soudy zřejmě nebudou muset automaticky přerušovat výkon trestu těhotným ženám nebo matkám dítěte mladšího jednoho roku, které byly odsouzeny za zvlášť závažný zločin. Podle novely skupiny poslanců, kterou zrychleně už v prvním čtení schválila Sněmovna, soudy budou moci konkrétní případ posoudit a rozhodnout, zda se žena dostane dočasně na svobodu, nebo ne.

Totéž by platilo pro odkládání nástupu do vězení. Normu předložili členové podvýboru pro vězeňství z klubů ANO, ČSSD, ODS, Pirátů, SPD, KSČM a TOP 09. Nyní ji posoudí Senát.

U žen odsouzených za přečiny nebo zločiny, které nejsou zvlášť závažné, by podle předlohy nadále platila současná úprava, tedy automatické přerušování nebo odkládání pobytu ve vězení.

Předkladatelé reagovali na případ ženy, která byla odsouzena na 30 let za vraždu sběratele. Soud jí musel přerušit výkon trestu, když se zjistilo, že otěhotněla. V té době byla ve vazební věznici v Hradci Králové. V říjnu soud poslal ženu do vazby potom, co ji policie začala stíhat pro podezření z křivého obvinění.

»Cílem návrhu je zabránit situacím, kdy nebezpečné pachatelky závažné trestné činnosti nenastoupí do výkonu trestu odnětí svobody nebo se dostanou v důsledku těhotenství nebo mateřství na svobodu, kde představují tak výrazné bezpečnostní riziko, že je namístě přistoupit k omezení jejich osobní svobody,« uvedl za předkladatele novely Petr Sadovský (ANO).

Stínový ministr vnitra za KSČM, místopředseda výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček, který je pod návrhem rovněž podepsán, je rád, že poslancům se konečně podařilo novelu, o jejíž zařazení na pořad nynější schůze se pokoušel opakovaně, projednat a schválit. »Snad nám jde všem o to, aby osoba, která je společensky nebezpečná, byla ve výkonu trestu, a abychom neměli do budoucna tyto podobné případy, kdy využijí mezeru v zákoně a nebezpečný pachatel, chcete-li vražedkyně, se nám bude pohybovat na svobodě,« uvedl Ondráček.

Matky mohou i ve věznici plnit rodičovskou povinnost

»Ochrana společnosti před takovými lidmi je důležitá a vězeňská služba již dokázala, že je schopna těmto ženám, to znamená těhotným, popřípadě matkám, zabezpečit i v rámci pobytu ve věznici takové prostředí, aby mohly plnit rodičovskou povinnost. Vražedkyně je vražedkyně a nikdo neví, co udělá její pobyt na svobodě,« řekl našemu listu.

Projednávání obdobné novely jiné skupiny poslanců STAN, Pirátů, SPD, ČSSD, KSČM a TOP 09 Sněmovna přerušila. Podle této normy by soudy rozhodovaly o přerušení nebo odkladu výkonu trestu u všech odsouzených žen, které otěhotní, bez ohledu na závažnost trestného činu. Hlavní předkladatel Jan Farský (STAN) neprosadil, aby plénum o této předloze hlasovalo dřív než o »konkurenční« novele. Poukazoval na to, že zatímco úpravu poslanců v čele se STAN vláda podpořila bez připomínek, k druhé novele dala souhlasné stanovisko s doporučením její úpravy. Zákonodárci by podle postoje kabinetu měli vyřešit pobytové postavení dítěte cizince, které se narodí ve věznici nebo v ní s matkou cizinkou pobývá. Ministři také doporučili neumožnit otci účast při porodu ženy, která je stíhaná ve vazbě, pokud si to nebude výslovně přát. Návrh předpokládá, že účast by povoloval státní zástupce nebo soudce.

Podle schválené novely by soud poté, co by ženu dočasně na svobodu propustil nebo ponechal na svobodě, mohl zároveň rozhodnout o dohledu nad ní a uložit jí další povinnosti. Přerušení nebo odklad výkonu trestu by soud mohl také zrušit. Pro případy, kdy ženy se svými malými dětmi budou muset být ve vězení, se předpokládá vybudování přístavby ženské věznice ve Světlé nad Sázavou. Náklady by měly činit 17,5 milionu korun.

Předkladatelé uvádějí, že od roku 2015 do konce předloňského roku soudy odsoudily k nepodmíněnému trestu vězení za zvlášť závažný zločin 430 žen. U 13 z nich musely rozhodnout kvůli těhotenství nebo mateřství o odkladu nástupu do vězení, u šesti ze stejného důvodu o přerušení výkonu trestu.

(jad, ku)