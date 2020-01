O tvoření na tvrzi v Dešenicích je veliký zájem.

Dešenický Spolek pro radost opravdovou radost rozdává

Každá vesnice se může pochlubit něčím výjimečným v podobě spolků, které táhnou společenský, sportovní a kulturní život v obcích. Nebýt těchto tzv. tahounů, mnohde by společenská činnost skomírala.

Zpravidla jsou to ve většině obcí hasiči. V Dešenicích na Klatovsku se k nim přidávají i ženy.

Právě zde vznikl »Babinec«, který rozdával a rozdává radost ostatním. I to bylo připomenuto na nedávném výročním jednání tohoto spolku, který byl zároveň výjezdním, neboť se konal na hotelu Zach v Zelené Lhotě.

»V roce 2007 jsem zakládala Klub žen proto, aby měly místní ženy jít kam za zábavou. Zpočátku jsme začínaly drobnými schůzkami jednou za 14 dní. Bylo nás tehdy deset žen. Později jsme se snažily pořádat různé akce pro místní občany, kdy jsme bavily nejen sebe, ale především ostatní,« zdůraznila šéfová tohoto spolu Anna Halasová.

Akcí postupně přibývalo. Byly to módní přehlídky všeho druhu pro všechny věkové kategorie, organizovaly se společenské a vzdělávací akce typu »křeslo pro hosta«, besedy se zajímavými osobnostmi, například s plzeňskými rozhlasáky, včelařem, přednášky atd., kdy tito lidé měli ostatním co sdělit nejen ze své profese, ale například i z koníčků, kterým se věnovali. Čas šel postupně dál, někdo se odstěhoval nebo odešel z jiných důvodů, jiní zase do klubu vstoupili.

Z besedy a autogramiády Květy Bodollové a Ladislava Bernáška z Českého rozhlasu Plzeň.

Pomáhají muži

V roce 2010 začali ženám pomáhat na akcích muži, kteří se později stali čestnými členy spolku. V té době se změnil název na »Spolek pro radost«. Dnes čítá šestnáct žen a mužů, kteří při mnohých akcích pomáhají. K největším a nejzajímavějším pořádaným akcím patří tzv. tvoření na tvrzi v Dešenicích. Akce se konají dvakrát do roka, a to v jarním termínu před velikonočními svátky a svátky vánočními v době těsně před adventem. Jsou zaměřené na tvůrčí dílničky, kde si může tvořit celá rodina. U 25 stánků najdou všichni, co si vyrobit jako dárky pro sebe domů nebo dárky pro své blízké. Za tímto účelem jsou využívány krásné prostory historické tvrze v Dešenicích, kdy organizátory navštívilo v jednu sobotu více než 500 návštěvníků. Tyto akce se staly tradicí, na kterou se těší všichni. Ti, co tu byli, dělali radost spolku svojí návštěvou a sobě v podobě krásných tvůrčích prací a příjemně prožitou sobotou. Ale ani organizování takovýchto akcí není bez určitých problémů.

Snad to »tvořilky« nevzdají

Jak to bude dál, a to bylo na výročním jednání zvýrazněno, bude záležet i na zákonu, který vstoupí v platnost v nejbližších měsících, zákonu o EET. Neboť ti, co se věnují určitým řemeslům, to mají jako svého koníčka. Jejich zaměstnáním bývá něco jiného, zpravidla to, co je živí. V tomto případě učí ostatní jen staré řemeslo za symbolický poplatek, hlavně za materiál, který se musí nakoupit. »Byla by škoda, kdyby to ty ‚tvořilky’ kvůli EET vzdaly. Možná že těm, co dávají dohromady takovéto zákony, nedošlo, že akce tohoto druhu skončí. Rodiče budou muset vymyslet jinou zábavu pro své děti a řada řemesel bude zanikat. Možná i těch, která jsou dnes v rámci kulturního dědictví dotována, neboť nechceme, aby zanikla,« konstatovala s povzdechem Anna Halasová.

Následně předsedkyně spolku poděkovala všem ženám za jejich práci, pomoc při organizování akcí, ale i nápady, se kterými obohacují život spolku, který se tak stává pestřejší. Mnohým i přes jejich věk, přestože se většina cítí jako za mlada. Patří k nim E. Kratochvílová, M. Čermáková, J. Vávrová, V. Jandovská, Z. Baraňáková st., M. Pytlová, I. Zahutová, Z. Baraňáková ml., J. Rakovcová, S. Šetlíková a M. Jílková.

Jak zdůraznila většina žen tohoto spolku, akce se za ty roky jen těžko vymýšlejí. Na většinu z nich musíte nakupovat různý materiál, jehož ceny jsou neúměrně vysoké. Ale výrobky prodáváte za symbolickou cenu, nebo je neprodáte vůbec. Když k tomu přidáte další nesnáz v podobě nějakého EET, činnost spolku do budoucna jen ztěžující, protože na této činnosti nelze vydělávat, lehce proto něco poté skončí, ale velmi těžko se obnovuje nebo vymýšlí.

Poděkování od zastupitele

Návštěvníci si také museli cestu do Dešenic najít, ale než se to naučili a zapamatovali si cestu do této tvrze, chvíli to trvalo. Dnes již spolek zaznamenává patnáctý ročník této úspěšné akce s lidmi pro lidi. Spolek pro radost skutečně radost, um a dovednosti ostatním opravdu rozdává. Na výročním jednání jsem jim nejen poděkoval, popřál hodně tvůrčí činnosti, a také zdůraznil, aby se nějakým EET nenechali odradit. Koneckonců, v řešení této situace by měl být nápomocen i městys za předpokladu, že si přeje, aby se spolková činnost dál rozvíjela.

Jan REJFEK, zastupitel městyse Dešenice (KSČM)

FOTO – archiv autora