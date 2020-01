Středočeská Ámoska Jiřina Štěpánková se svými žákyněmi.

Zlatý Ámos na zámku Berchtold

Poslední lednovou středu se uskutečnilo středočeské kolo ankety o nejoblíbenějšího učitele, na kterém byl vyhlášen Zlatý Ámos Středočeského kraje. Stala se jím Jiřina Štěpánková ze Základní školy Hostomice. Do březnového semifinále díky svým žákům postoupil i Petr Pokorný ze základní školy a Jana Erbenová ze základní umělecké školy, oba z Lysé nad Labem.

Zámek Berchtold v Kunicích-Vidovicích přivítal deset tříčlenných žákovských týmů, kteří před odbornou porotou obhajovaly nominaci svých oblíbených učitelek a učitelů. Tři týmy přijely z Lysé nad Labem, ale ani jeden z jejich učitelů neučí na stejné škole. Zato základní škola na Komenského náměstí v Kralupech má ohromné štěstí a určitě i kvalitu. Hned tři tamní učitelé z druhého stupně se díky svým žákům stali kandidáty na titul Zlatý Ámos. Všichni museli splnit podmínku sta podpisů těch, co s nominací do ankety souhlasí. Ani v jednom případě to prý nebyl žádný problém.

Většina z nominovaných pedagogů působí na základních školách, čtyři na prvním stupni, pět na druhém. Zastoupení měla i jedna základní umělecká škola.

Žáci si své obhajoby pečlivě připravili. Někteří o svých učitelích složili básničku, jiní předvedli, jak to u nich ve třídě při vyučování chodí. Vtipná byla návštěva v improvizovaném muzeu, teleshopping nebo třeba scénka ze soudní síně. Dětem se nejvíc líbí, když se jim učitel hodně věnuje, může být přísný, ale spravedlivý, a hlavně s ním musí být legrace.

»Dnešní setkání se mi moc líbilo,« řekl Slávek Hrzal, zakladatel ankety Zlatý Ámos a její ředitel. »Je vidět, že žáci si svých učitelů váží a že jim dokážou svou lásku a obdiv dát najevo. Vítězi jsou tak všichni, kteří se dnes na zámku Berchtold sešli. Zvítězili u svých žáků. A to je ocenění nejvyšší.« Radní Středočeského kraje Martin Herman předal všem pamětní listy a dárky pro děti i vyučující.

Semifinalisté, kteří postoupí z jednotlivých regionálních kol, se sejdou začátkem března v Praze. A právě oni rozhodnou o tom, kdo z nich postoupí do závěrečných bojů o titul Zlatý Ámos 2020. Finálové klání proběhne 27. března. Korunovace nového krále či královny českých učitelů se uskuteční o den později na Kantorském bále, symbolicky na Den učitelů.

(DTA)

FOTO – DTA