Ilustrační FOTO - Pixabay

Europoslanci podpořili jednotné nabíječky

Evropští poslanci vyzvali k přijetí normy, která by stanovila podmínky povinného zavedení jednotných nabíječek pro telefony a další mobilní elektroniku.

Evropská komise by podle přijatého usnesení měla do půl roku přijít s návrhem, jehož hlavním cílem má být snížení objemu elektronického odpadu. Jednotnou nabíječku by podle rezoluce schválené výraznou většinou europoslanců měli výrobci prodávat pro mobilní telefony, tablety, čtečky i další přístroje. Komise by zároveň měla zajistit, aby si lidé nemuseli kupovat novou nabíječku s každým novým elektronickým zařízením a aby výrobci neprodávali své produkty rovnou s nabíječkami. Toto opatření by však nemělo vést ke zvýšení cen elektroniky, požadují poslanci v usnesení.

»Usnesení Evropského parlamentu o univerzální nabíječce pro mobilní rádiová zařízení jsem v hlasování podpořila, jelikož jsem byla i jeho spoluautorkou,« uvedla pro Haló noviny europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM). »V mnoha každodenních situacích a zvláště v mimořádných situacích nebo při cestování jsou lidé nyní závislí na mobilních zařízeních, a to i kvůli nedostatku veřejných telefonních automatů. Kdo z nás nezažil, že se mu ve velmi nevhodnou chvíli vybil mobilní telefon, či jiný v danou chvíli zásadní přistroj. Kdo z nás pak také nezažil, že měl problém s tím, že neměl k danému zařízení příslušnou nabíječku. Tyto situace by měla vyřešit univerzální nabíječka. Podporuji tedy Evropský parlament, který již více než 10 let požaduje zavedení univerzální nabíječky pro mobilní rádiová zařízení, včetně mobilních telefonů, tabletů, čteček elektronických knih, inteligentních kamer, nositelné elektroniky a dalších malých nebo středně velkých elektronických zařízení. Nevidím nejmenší důvod k tomu, aby spotřebitelé byli nadále nuceni kupovat s každým novým zařízením nové nabíječky, což by mělo vést i k poklesu cen zařízení. Domnívám se tedy, že je třeba urychleně přijmout normu pro jednotnou nabíječku pro mobilní rádiová zařízení, aby se zabránilo další roztříštěnosti vnitřního trhu. Jsem rovněž přesvědčena, že je nezbytné přijmout regulační opatření EU s cílem snížit množství elektronického odpadu, posílit postavení spotřebitelů, aby mohli přijímat udržitelná rozhodnutí, a umožnit jim, aby se plně podíleli na účinném a dobře fungujícím vnitřním trhu.

V EU se každý rok vyhodí 12,3 milionu tun elektroniky, z čehož samotné nabíječky tvoří asi 50 tisíc tun. Evropská komise už v roce 2009 podepsala s výrobci elektroniky dobrovolné memorandum o univerzální nabíječce, tehdejší očekávání, že krok povede ke sjednocení výrobků, se ale nenaplnila.

(čtk)