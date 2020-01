Ilustrační FOTO - Haló noviny

Privatizační zločiny nesmějí být promlčeny

Komunisté na základě zprávy sněmovní vyšetřovací komise k historii privatizace těžařské společnosti OKD vyzvou vládu, aby se konečně začala zabývat usnesením z loňského června, které hovoří o nepromlčitelnosti privatizačních zločinů.

Novinářům to v průběhu projednávání závěrů práce komise na plénu dolní komory řekl člen komise, poslanec za Moravskoslezský kraj Leo Luzar (KSČM). »KSČM se bude snažit o to, aby Sněmovna přijala usnesení, které znovu zopakuje vládě to, co jí už Sněmovna jednou uložila, a to, aby se zabývala privatizačními zločiny a nedopustila jejich promlčení,« řekl poslanec. V usnesení, které Sněmovna na návrh KSČM přijala před více než půl rokem, se konstatuje, že v letech 1992 až 2005 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb i zločinů, které způsobily České republice a jejím občanům škody na majetku v řádech stovek miliard korun a které vlády dosud nedořešily a jejich následky neodstranily. Sněmovna proto požádala vládu zpracovat a navrhnout účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení. »Bohužel od té doby vláda neučinila žádné kroky k tomu, aby usnesení naplnila, doufejme, že tato zpráva, která je velice tvrdá k činnosti politiků tehdejší doby, donutí vládu, aby tyto kroky učinila,« uvedl Luzar.

Poslanec za Moravskoslezský kraj Leo Luzar (KSČM).

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) by pak měla prověřit právní okolnosti privatizace bytů, které byly do prodeje společnosti zahrnuty. Podle Luzara byly byty do privatizace zahrnuty neprávem. »Administrativním rozhodnutím Fondu národního majetku případně ministra, který to následně podepsal, byly včleněny do podniku byty, které tam podle jiných zákonů být neměly,« prohlásil. Benešová by podle něj měla zadat posouzení právní situace, která tehdy nastala, zda je možné věc dále vyšetřovat. Očekává, že ministryně ustanoví komisi právníků, kteří věc posoudí a zjistí, na čí straně je pravda.

Luzar připomněl, že nedávno společnost Residomo spravující 45 tisíc bytů po OKD opět změnila majitele. Stane se jím švédská společnost Heimstaden Bostad patřící mezi největší poskytovatele nájemního bydlení v Evropě. Za koupi společnosti Residomo zaplatí zhruba 1,3 miliardy eur (téměř 33 miliard Kč). Transakci začal v polovině ledna posuzovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). »Došlo k dalšímu přesunu vlastnických vztahů a bude velice těžké tlačit na nové majitele, aby dodrželi původní zásady, které byly v rámci privatizace dány do privatizačního projektu a které hovořily o určitých zárukách pro občany,« řekl Luzar. Podle něj to může souviset s prací sněmovní komise a dál to oddaluje vymahatelnost podmínek, za kterých byly byty privatizovány. »Považuji to i za určitý signál toho, že bývalí vlastníci si vyhodnotili zprávu vyšetřovací komise a možná úmyslně a účelně se zbavili tohoto bytového fondu a předali ho novému nabyvateli,« uvedl.

Podvedena vláda i občané Moravskoslezského kraje

Luzar podotkl, že i když jednotlivé dílčí údaje týkající se privatizace OKD byly v průběhu let zveřejňovány, dokonce se jimi zabývaly orgány činné v trestním řízení, bylo i několik soudů, přesto se nikdo nepokusil uceleně dát dohromady všechny díly mozaiky, aby vysvětlil, o co vlastně v OKD šlo. Tu práci si podle něj dala až vyšetřovací komise a ve zprávě zhodnotila kompletní postup k agendě OKD tak, jak to vnímají poslanci. »Ne jako právníci, ne jako soudci, ne jako vyšetřovatelé, ale jako politici, kteří cítí zodpovědnost a byli svými politickými stranami vysláni do vyšetřovací komise,« uvedl.

Pro něj osobně je prý nejhorším zjištěním to, že občané Ostravska a Moravskoslezského kraje byli představiteli OKD – Viktorem Koláčkem a Petrem Votavou podvedeni. Zdůraznil, že oba po celou dobu využívali obrovské podpory občanů kraje, aby se mohli stát vlastníky OKD a aby mohla pokračovat důlní činnost. »Ze zjištění vyšetřovací komise vyplynulo, že tito pánové ještě před rozhodnutím vlády jednali s Bakalou o prodeji této společnosti, čili nepodvedli jenom vládu, ale podvedli i občany Moravskoslezského kraje. To je pro mě osobně jedno z nejhorších zjištění, protože jsem až doposud byl přesvědčen, že ti, kteří jsou s tím krajem spojeni, mají aspoň trošku cti v těle a jsou schopni držet slovo, které bylo dáno,« dodal Luzar.

Ve zprávě, kterou Sněmovna projednávala, je podle něj popsaný »privatizační incest«, takzvané nabývání podniku z peněz vlastního podniku«. Také je tam popsána cesta k insolvenci. »Pro mě je důležité, co bude s OKD dál. Byl bych rád, aby budoucnost uhelného průmyslu a budoucnost Ostravska byla brána v potaz a bavili jsme se taky o tom, co dál,« uvedl. I ze zprávy podle něj vyplývá, že společnost, byť byla dovedena ke krachu, byla zisková, a kdyby se na ní nepodíleli zloději, kteří ji vytunelovali, mohla doposud být úspěšnou ziskovou společností.

Poškozena důvěra občanů ve spravedlnost

Předseda vyšetřovací komise Lukáš Černohorský (Piráti) poslancům při projednávání zprávy uvedl, že případ privatizace a následného krachu těžební společnosti OKD nenávratně poškodil důvěru občanů ve spravedlnost a demokratický systém parlamentní demokracie. Komise už loni oznámila, že podá několik trestních oznámení. »Je totiž důležité říci, že kauza OKD po sobě nezanechala jen obrovské materiální škody, vyčíslitelné penězi, ale také nenávratně poškodila důvěru občanů ve spravedlnost a demokratický systém parlamentní demokracie,« prohlásil Černohorský.

Komise chce podat trestní oznámení na bývalé ministry za ČSSD Bohuslava Sobotku a Milana Urbana a za ODA Vladimíra Dlouhého a Jiřího Skalického. Trestnímu oznámení budou čelit také podnikatelé Zdeněk Bakala a Viktor Koláček, kteří byli s OKD spojeni, i další lidé.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který v komisi působil před jmenováním do vlády, označil podávání trestních oznámení za laciný postup. »Připadá mi, že jste navršili celou řadu jmen, a domnívám se, že je to trošku takové laciné,« uvedl. Obává se bezvýslednosti oznámení, protože podle něj nejsou podložena fakty. Komise může podle Zaorálka vzbuzovat falešná očekávání, podobná, jako když Bakala veřejně sliboval prodej bytů OKD nájemníkům.

Debatu o OKD přerušila polední přestávka v jednání Sněmovny, poslanci v ní pokračovali večer po ústních interpelacích na členy vlády.

