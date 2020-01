Ruský prezident Vladimir Putin. FOTO - Haló noviny

Putinovo gesto, milost pro Issacharovou

Ruský prezident Vladimir Putin v Moskvě jednal s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, který jej přijel přímo z Washingtonu informovat o podrobnostech nového amerického plánu pro Blízký východ.

K němu je Moskva krajně zdrženlivá, protože jeho příprava se konala bez Palestinců. Média však z návštěvy zaujalo něco úplně jiného, možná skutečný důvod návštěvy, Putinovo gesto, když v předvečer jednání udělil milost izraelské občance, která byla v Rusku odsouzena a uvězněna kvůli pašování drog.

Minulý týden se Putin v Izraeli zúčastnil světového fóra o holocaustu. Při této příležitosti s izraelskými představiteli hovořil i o případu izraelské občanky Naamy Issacharové odsouzené v říjnu loňského roku na 7,5 roku za pašování deseti gramů hašiše. Ruský prezident matce vězněné Izraelky slíbil, že »všechno bude v pořádku«.

Na dotazy novinářů, zda prezident Izraelku omilostní, Putinův mluvčí tehdy vysvětloval, že o milost nejprve musí požádat sama odsouzená, jak vyžadují ruské zákony. V neděli podle TASS vešlo ve známost, že se tak stalo. Putinův výnos o udělení milosti a prominutí zbytku trestu se odvolává na »zásady lidskosti«.

Issacharová byla loni v dubnu zadržena na moskevském letišti Šeremeťjevo, kde měla přestoupit z letu z Indie na let do Tel Avivu. Její zavazadla ale upoutala pozornost služebního psa. Celníci v jejím batohu našli asi deset gramů hašiše. Zavazadlo se v Moskvě stěhovalo z jednoho zavazadlového prostoru do druhého, Issacharová k němu neměla přístup. Proto její obhájci tvrdili, že v Rusku drogu nemohla ani užít ani prodat.

Netanjahu se tedy z návštěvy Moskvy vrátil s osvobozenou Izraelkou do vlasti, kde před březnovými volbami čelí obviněním z korupce. Pětadvacetiletá Issacharová ale má kromě izraelského i americké občanství, a tak omilostnění je spíše chápáno jako ruské gesto vůči USA. Podle médií také Rusko požádalo Izrael o předání kontroly nad jedním objektem pravoslavné církve poblíž Chrámu Božího hrobu v jeruzalémském Starém městě. I

(pe, čtk)