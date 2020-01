Na 11 úsecích začne platit zákaz předjíždění pro kamiony

Od 1. 2. 2020 začne na 11 úsecích dálnic D1, D5, D8, D11 postupně platit zákaz předjíždění pro kamiony. Opatření, které bude platit vždy o 6:00 do 22:00, se tak ze současných 29 kilometrů rozšíří na 145 kilometrů dálnic. Na některých místech začalo omezení platit ráno, další budou přibývat postupně, řekl ČTK mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Studecký. Nejpozději od sobotního rána bude zákaz na všech vytipovaných trasách, dodal. Vedle toho od prosince platí přechodný zákaz na části dálnice D1 na Vysočině, který se zatím vyhlašuje pouze při špatném počasí nebo hustém provozu.

Silničáři v minulých dnech připravili na vytipované úseky 134 dopravních značek, které omezení vynucují.

Nově jsou značky umístěny Na D1 na kilometrech 179,0-203,9 a 205,5-210,3 ve směru na Brno a na kilometrech 210,5-185,85 v opačném směru. Na D5 je zákaz na kilometrech 0,0-11,5 a 14,8-22,5 ve směru na Plzeň a v opačném směru na kilometrech 14,8-9,0 a 6,0-0,0. Na severočeské D8 je zákaz ve dvou úsecích, a to od nultého kilometru k devátému ve směru z Prahy, a v opačném směru od šestého kilometru k nultému. Další dva úseky jsou na královéhradecké D11, a to od nultého do osmého kilometru v obou směrech.

Omezení je zatím dočasné, platit by mělo do konce dubna. Silničáři ovšem počítají s průběžným vyhodnocováním opatření a v případě, že se osvědčí, může být prodlouženo nebo nastaveno trvale. Podle ŘSD by mělo pomoci zejména plynulosti dopravy, aby omezily případy, kdy předjíždějící kamiony brzdí dopravu. Vytipovány proto byly nejvytíženější úseky.

Už dříve byl zákaz předjíždění na 29 kilometrech, konkrétně na části dálnice D1 mezi Průhonicemi a Prahou a v tunelech Prackovice-Radejčín a Libouchec-Panenská na dálnici D8 a v klimkovickém tunelu na D1.

Vedle těchto zákazů platí od loňského prosince dočasný zákaz předjíždění pro kamiony na dalších 54 kilometrech D1 na Vysočině. Vynucuje se proměnnými elektronickými značkami a na rozdíl od zákazu na dalších úsecích se uplatňuje pouze při nepříznivých podmínkách v provozu. O jeho zavedení rozhodují podle situace silničáři, případně dopravní policisté. I tam je zatím dočasný zákaz ve zkušebním provozu, a to do konce února. Poté ŘSD rozhodne, zda zákaz prodlouží nebo upraví.

Kromě omezení předjíždění na vytipovaných úsecích se v posledních měsících hovoří o zavedení plošného zákazu na všech dálnicích. Návrh nyní řeší poslanci, hospodářský výbor Sněmovny ho ovšem na konci prosince ke schválení nedoporučil. O možném zákazu jízdy kamionů v levém pruhu na dálnicích se mluví od konce loňského roku po kolapsu na opravovaném úseku D1 na Vysočině.

(čtk)