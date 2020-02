Konečně apel proti hrnkům s Hitlerem?

Ten, kdo sledoval přímý přenos z Valdštejnského paláce v Praze ze shromáždění k 75. výročí osvobození vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau Rudou armádou (přenos byl v pondělí 27. ledna dopoledne na ČT24), mohl zaznamenat ve vystoupení předsedy správní rady Nadačního fondu obětem holocaustu Michala Klímy naléhavou výzvu zákonodárcům. Oč se jedná? O nic menšího než o setrvávající prodej zejména hrnků, ale i triček s podobiznami nacistických válečných zločinců, kteří se podíleli na genocidě židovského obyvatelstva, na genocidě Slovanů a na fyzické likvidaci všech odpůrců fašismu a nacismu, ať byli jakéhokoli přesvědčení či příslušnosti. Prodává je stále Nakladatelství Naše vojsko.

»Zájemci si tak mohou pořídit do své kredence hrnek s podobou Adolfa Eichmanna, Heinricha Himmlera, Hermanna Göringa, Reinharda Heydricha, K. H. Franka a samozřejmě Adolfa Hitlera, toho v mnoha provedeních,« přiblížil Klíma skandální skutečnost, na kterou Haló noviny upozorňují již dlouhou dobu a opakovaně.

Jsem ráda, že takto veřejně, na akci pořádané parlamentem, dokonce přenášené díky televiznímu signálu do celé republiky, a z úst vážené osoby zaznělo takovéto odsouzení. Prodejce, jak jsme také v našem listu informovali, se brání tím, že jde »jen« o kšeft, což je závěr, s čímž skončilo jedno z policejních vyšetřování. Odkazem na podnikání se prodejce vyviňuje. »Když prý jde o kšeft, nejde o propagaci. Je nepochopitelné, že tento argument může obstát,« spravedlivě se rozhořčil Klíma. Propaguje-li někdo rasismus z přesvědčení, je to trestné, dělá-li to pro zisk, je to legální – tak takovou logiku přece nemůže přijmout nikdo, kdo má pět pohromadě!

Proto se Michal Klíma obrátil na zákonodárce, z nichž minimálně dva v sále seděli - místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer a předseda Sněmovny Radek Vondráček – a navrhl, aby byl novelizován trestní zákon, paragraf 260 Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Je přesvědčen, že by stačilo doplnit bod druhý (odnětím svobody bude pachatel potrestán) o písmeno d) - Spáchá-li takový trestný čin prostřednictvím prodeje.

Během Klímova projevu kamera zamířila i na oba parlamentní představitele, kteří si vzájemně vyměnili názor na tuto věc. Věřím, že si špitli, která z komor s iniciativou přijde. Každý zákonodárce, lhostejno z jaké části politického spektra, jenž je slušným člověkem s úctou k obětem nacismu a fašismu i z řad českých občanů, musí pro takovýto návrh zvednout ruku. A tak se těším na příští týdny a měsíce, až se o novelizaci trestního zákoníku dozvím ze zpravodajství.

Nejlepším důkazem toho, že současná společnost dokáže pečovat o památku obětí nacistické hrůzovlády a památku hrdinů, kteří se jí dokázali vzepřít, je i schopnost vypořádat se s údajnými sbírkovými hrnky, tričky a už i popelníky s portréty takových ne/lidí, jako byli Heydrich či Hitler.

Monika HOŘENÍ