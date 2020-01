FOTO - Haló noviny

Odpadová novela to od opozice schytala

Přes výhrady pravicové opozice Sněmovna podpořila v prvním kole projednávání novelu, která má konec skládkování odpadu odložit z původně plánovaného roku 2024 na rok 2030 spolu s razantním zvýšením poplatku za ukládání odpadu.

Základní zákon o odpadech předpokládá nejen konec skládkování v roce 2030, stanovuje také cíle recyklace odpadů. Klíčovým opatřením má být postupný růst poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky. Největší kritika k vládním představám přišla z řad občanských demokratů, podle kterých jsou cíle zákona nereálné. Odpadový balíček dále zahrnuje zákon o výrobcích s ukončenou životností, zákon o obalech a takzvaný změnový zákon, který obsahuje novely souvisejících předpisů.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ocenil, že novela nebyla v Poslanecké sněmovně odmítnuta. »Není možné v této oblasti dosáhnout nějaké komplexní shody se všemi. Nikdo nebyl příliš nadšen, nikdo nebyl příliš zklamán,« uvedl k obsahu předlohy. Poukázal na to, že ČR využívá jen 12 procent odpadu, což je pod evropským průměrem. Zákon o odpadech má zvýšit recyklaci a opětovné využití komunálního odpadu až na 65 procent v roce 2035.

Brabec poukázal na to, že ČR energeticky využívá jen 12 procent odpadu, což je pod evropským průměrem, který činí 28 procent. Zákon o odpadech má zvýšit recyklaci a opětovné využití komunálního odpadu až na 65 procent v roce 2035. Na skládkách skončí deset procent nevyužitelného odpadu, dodal ministr.

»Oceňujeme, že po hrozně dlouhé době přišly odpadové zákony do Sněmovny. Stalo se to v prosinci a také projednávání nyní probíhá poměrně pružně, vždyť hned v lednu se dostaly na plénum Sněmovny. Podle nyní probíhající diskuse je vidět, že nejsou dokonalé, jistě ve druhém čtení padne řada pozměňovacích návrhů, takže uvidíme, co z toho nakonec vypadne. Ale určitě si nemůžeme dovolit projednávání jakkoli blokovat, novou odpadovou legislativu je nezbytné přijmout,« reagovala pro náš list místopředsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí, stínová ministryně životního prostředí za KSČM Marie Pěnčíková. Předpokládá diskuse kolem navyšování poplatků, jak ostatně ve Sněmovně při prvním čtení opakovaně také zaznělo. Kvitovala prodlouženou lhůtu k projednávání ve výborech. »I když se na to spěchá, starostové na to čekají, nesmí se projednávání podcenit, chce to důkladnost. Uvidíme, jaký bude další průběh projednávání. Naše strana určitě nebude z těch, kdo bude jakýmkoli způsobem jednání blokovat, předpokládáme předložení pozměňovacích návrhů po domluvě s kolegy. Uvidíme,« dodala komunistická poslankyně.

Stínová ministryně životního prostředí za KSČM Marie Pěnčíková.

Pravici se vládní představy nelíbí

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ohlásila, že bude prosazovat zachování konce skládkování komunálního odpadu v roce 2024. Stejnou ambici mají Piráti. Předsedkyni výboru pro životní prostředí Daně Balcarové (Piráti) ve vládním návrhu chybí poplatky za spalování odpadů, které by motivovaly k recyklaci. Brabec uvedl, že nyní se v ČR recykluje 39 procent komunálního odpadu. »Musíme se dostat na 55 procent v roce 2025 a to nebude žádná sranda,« řekl.

Poslankyně a starostka Jana Černochová (ODS) se pozastavila nad tím, proč chce vláda zvýšit poplatek za ukládání odpadu z 500 korun na 1850 korun za tunu. Podle poslankyně by stačilo 1200 korun za tunu. Podle ministra je poplatek postaven tak, aby v kombinaci se slevou za třídění odpadu nezatížil obyvatele.

»S částí kritiky ODS můžeme na jedné straně souhlasit, můžeme se k ní i přiklonit, na druhé straně si však musíme uvědomit, že je nezbytně nutné právě kvůli starostům odpadovou legislativu přijmout. Oni nevědí, co je přesně čeká, na co se mají připravit. Takže chápu kolegy z ODS s jejich kritikou, ale musí si uvědomit, že teď už není čas hrát si na nějaké blokování zákona, předložený vládní balíček se musí projednat co nejrychleji,« zdůraznila Pěnčíková.

Novela má zavést motivační nástroje pro obce, které budou plnit průběžné požadavky na míru třídění komunálních odpadů. Pokud budou schopny vytřídit postupně až 75 procent svého komunálního odpadu, budou za zbytek odpadu, který by případně ukládaly na skládku, platit nižší částky – do roku 2025 až 500 korun, později až 800 korun v roce 2029.

V současném systému mohou obce účtovat paušálně za černé popelnice maximálně 1000 korun za rok, nový maximální poplatek by se zvýšil o 200 korun na 1200 korun. Průměrné výdaje obcí v roce 2017 na nakládání s odpady činily asi 980 korun na občana a rok. V Praze a Ústeckém kraji dosahovaly 1200 korun za občana a rok. Zákon nově navrhuje, aby obce nabízely občanům i jiné způsoby třídění, například systém zvaný PAYT. Svoz by se účtoval podle množství odpadu, podle jeho hmotnosti nebo objemu nebo jejich kombinace.

Novelou se budou nyní zabývat výbory pro životní prostředí, hospodářství a pro veřejnou správu. Dostaly na to 80 dní, tedy o 20 víc než je běžné.

(ku, jad)