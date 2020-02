Ilustrační FOTO - Haló noviny

Sobotka klamal občany, Bakala je gauner, znělo ve Sněmovně

Při sněmovním projednávání zprávy vyšetřovací komise k někdejší privatizaci těžební společnosti OKD zněla slova o zlodějně i kritika bývalého ministra financí a premiéra za ČSSD Bohuslava Sobotky a podnikatele Zdeňka Bakaly. Zprávu komise plénum navzdory některým výtkám vzalo na vědomí.

Z komise vzešla trestní oznámení na Sobotku, Bakalu, někdejší ministry za ČSSD Milana Urbana a ODA Vladimíra Dlouhého i na další lidi. »Trestních oznámení bylo osm, a je to na 14 lidí,« řekl předseda komise Lukáš Černohorský (Piráti). Sobotka, Urban, nynější prezident Hospodářské komory Dlouhý i Bakala ale tvrdí, že se ničeho nezákonného nedopustili. Při představování zprávy Černohorský uvedl, že případ privatizace a následného krachu OKD po sobě nezanechal jen velké materiální škody, ale rovněž nenávratně poškodil důvěru občanů ve spravedlnost a demokratický systém.

Miroslav Grebeníček (KSČM) prohlásil, že Sobotka dovedl OKD do rukou spekulantů kolem Karbon Investu a party Zdeňka Bakaly za směšně nízkou cenu. Navíc podle něj opakovaně klamal občany. »Nejednal, ač jednat mohl a měl. Vždyť ještě před volbami, které jej vynesly do křesla premiéra, sliboval, že stát se důrazně zasadí za zájmy poškozených. Výsledek všichni známe. Premiér, který se těžce politicky zkompromitoval a odborně zcela selhal při privatizaci státního podílu v OKD, nehnul ani prstem, aby pochybení špatné privatizační smlouvy a privatizace napravil. Nehnul ani prstem, aby se podvedení nájemníci bytů OKD domohli svých práv a toho, co měl ministr financí Sobotka pohlídat v privatizační smlouvě,« uvedl Grebeníček. Vyčetl mu také, že v mimořádně závažných případech, za které nese osobní, funkční i politickou odpovědnost, vždy měl a má pozoruhodně špatnou paměť. »Vždy, když šlo o to, že by jako odpovědný úředník státu a ústavní činitel měl přiznat a nést odpovědnost za svá vlastní rozhodnutí a za zvlášť závažné rozhodování úřadu, který řídil, podle vlastních slov údajně nic nevěděl, nic nekontroloval, a vlastně nic neřídil. Cíl prý korunuje dílo, říká latinské přísloví,« uvedl Grebeníček.

Miroslav Grebeníček (KSČM).

Padni komu padni

Člen komise Leo Luzar (KSČM) se pozastavil nad osudem bytů OKD. »Na rovinu si řekněme, že nebýt těchto bytů a toho obrovského občanského tlaku nájemníků těchto bytů, tak by tato privatizace možná skončila někde v zapomnění, jako skončilo tisíce jiných podobných aktivit v České republice,« uvedl. Závěrečná zpráva komise je podle něj napsána způsobem »padni komu padni«. »Není tam nikdo zvýhodňován, nebo o příklady upozaďován,« prohlásil Luzar.

Připomněl, že KSČM se dlouhodobě snažila využít všech možností státu prověřovat tyto věci. Výsledkem bylo usnesení, které Sněmovna na návrh KSČM přijala 6. června 2019. V něm žádá vládu, aby zpracovala a navrhla účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možno zločiny způsobené privatizací dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení. Luzar opět navrhl, aby Sněmovna uložila vládě dodržet toto usnesení. Tento návrh však nebyl přijat. Z 97 přihlášených poslanců ho podpořilo pouze 24. S komunisty hlasovali pro návrh pouze zástupci SPD a jednotlivci z dalších klubů.

Luzar slíbil, že komunisté budou neustále premiérovi připomínat, že má dluh vůči Sněmovně, že neplní usnesení přijaté v červnu. »Toto si tato společnost nezaslouží a je nutné, aby moc výkonná k tomu přistoupila se vší vážností,« uvedl.

Zlodějna nejvyššího řádu

Některé závěry komise i trestní oznámení zpochybnil její bývalý člen, nynější ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Oznámení podle něj nejsou podložená fakty. Zpravodajka komise Pavla Golasowská (KDU-ČSL) však zprávu komentovala slovy, že »veškerá zjištění jsou založena na objektivních skutečnostech«.

»Byla to zlodějna nejvyššího řádu,« prohlásil další člen komise Josef Hájek (ANO). Na jeho návrh se poslanci usnesli, že Bakala pohrdl Sněmovnou, když odmítl přijít před komisi vypovídat. »Mezi občany severní Moravy neznám jiný názor než ten, že Bakala je gauner,« řekl Hájek.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek míní, že zpráva obsahuje řadu scestných závěrů a některé lidi účelově pranýřuje. Podle Pavla Blažka (ODS) je populární udělat seznam lidí, kteří za něco mohou. »Zatěžujeme orgány činné v trestním řízení zbytečnostmi,« uvedl.

Společnost OKD skončila zhruba před čtyřmi lety v úpadku. Akcie nástupnické společnosti tehdy převzala státem vlastněná firma Prisko. Novým majitelem někdejších bytů OKD by se nyní měla stát švédská společnost Heimstaden Bostad patřící mezi největší poskytovatele nájemního bydlení v Evropě.

