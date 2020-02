Jeremy Corbyn. FOTO - Wikimedia commons

Corbyn: Dobré vztahy s EU nezbytností

Británie si musí udržet dobré vztahy s Evropskou unií. Řekl to, v poslední den Spojeného království v EU, zatím ještě lídr labouristů Jeremy Corbyn, který podle BBC varoval, aby se Londýn jednostranně neupínal k dohodě o volném obchodu se Spojenými státy.

Místo Británie ve světě se změní, otázkou je, jakým směrem se vydá, cituje levicového opozičního vůdce, který sice v prosincových volbách nepropadl, ale ani neuspěl, agentura Reuters.

Británie musí jít dál i po odchodu z EU, řekl Corbyn.

Británie si musí zajistit udržení dobrých vztahů s EU a nesmí »vpadnout do náruče dohody o volném obchodu se Spojenými státy… Uskutečňuje výsledky referenda z roku 2016 a my to musíme uznat a jít dál,« prohlásil socialisticky orientovaný politik.

»Hlasoval jsem v referendu pro setrvání a skutečně jsem tímto směrem vedl kampaň, dostali jsme výsledek, který jsme nechtěli, musím to akceptovat,« cituje BBC Corbyna, který byl v minulosti známý svými euroskeptickými názory. A právě jistá (doposud) neujasněnost v postoji labouristů k brexitu mohla stát podle politologů Corbyna větší úspěch v prosinci.

Pozdě večer k Britům promluvil také britský premiér Boris Johnson, který brexit svými protiunijními dezinformacemi v kampani před referendem vyvolal.

Skotsko to nevzdá

Skotská premiérka Nicola Sturgeonová nevylučuje, že nechá prozkoumat možnosti legálního konání poradního referenda o nezávislosti Skotska na Británii, pokud bude britský premiér i nadále proti vyhlášení dalšího takového hlasování.

Skotové o možnosti odtržení od Británie hlasovali už v roce 2014. Tehdy se vyslovilo 55 % hlasujících pro setrvání ve Spojeném království a 45 % bylo proti. Skotská regionální vláda ale volá po dalším referendu v souvislosti s odchodem Británie z Evropské unie, jemuž Skotové většinově nakloněni nejsou, což ukázalo i brexitové referendum z roku 2016 a ještě více prosincové volby 2019.

Podle průzkumu, který ve čtvrtek zveřejnila společnost YouGov, by nyní nezávislost podpořilo 51 % Skotů.

Podle agentury Reuters je to poprvé od roku 2015, kdy se obyvatelé Skotska v průzkumu YouGov vyslovili většinově pro samostatnost.

»Otázkou, zda zvláštní ústavní výhrada v zákoně o Skotsku ponechává jakoukoli formu referenda o nezávislosti mimo pravomoci skotského parlamentu – nebo zda naopak ponechává prostor pro nezávislé poradní hlasování – se nikdy nezabýval soud,« řekla k problému Sturgeonová v Edinburghu v den, kdy Británie po 47 letech opustila EU.

»Pokud by nyní britská vláda nadále Skotsku upírala právo volby, mohli bychom dospět do bodu, kdy bude nezbytné, aby tato otázka byla prověřena. Nevylučuji to,« cituje skotskou političku agentura Reuters.

S konáním skotského referenda totiž musí souhlasit britská vláda. Premiér Johnson ale skotské všelidové hlasování o nezávislosti logicky odmítá. Bojí se historické porážky.

Rozdíly jen v rétorice

Evropská unie a Británie si jsou vzdálenější v rétorice než v podstatě začínajících jednání o budoucích obchodních vztazích. Řekl to pro změnu irský premiér Leo Varadkar. Podle něj je možné dosáhnout obchodní dohody mezi EU a Británií do konce tohoto roku, kdy končí pobrexitové přechodné období. »Věřím, že můžeme dospět k dobré dohodě. Dobrou zprávou je, že si vůbec nemyslím, že by si obě strany – EU na jedné straně a Británie na druhé – byly tak vzdálené. Rozcházejí se víc v rétorice než v podstatě,« domnívá se Varadkar.

»Široce se shodujeme na tom, že nechceme žádné kvóty, žádná cla, žádné poplatky a co nejméně byrokracie a kontrol. A to je zvlášť důležité zejména v Irsku,« prohlásil irský premiér.

Klíčová mediální masáž

Případ britského odchodu z Evropské unie potvrzuje, že dlouhodobé působení médií může změnit hodnoty voličů. Tvrdí to mj. český sociolog médií Václav Štětka, který od roku 2016 působí na univerzitě v anglickém Loughborough. Britové byli dlouhodobě »masírováni negativní rétorikou« ohledně Unie a přistěhovalectví, čehož při brexitovém referendu využila část politiků. Akademik tento týden v rozhovoru s ČTK také hovořil o nevídaném tlaku, kterému čelí veřejnoprávní vysílací společnost BBC.

»Jsem toho názoru, že britská média sehrála skutečně významnou roli v přípravě na brexit, to znamená ještě hluboko před samotným referendem. Většina britských bulvárních deníků vyvolávala v podstatě systematicky negativní emoce vůči EU, vůči imigrantům, zejména imigrantům ze zemí střední a východní Evropy. Budovaly v britských čtenářích pocit, že tito lidé přicházejí do Británie proto, aby jim sebrali práci, případně aby sbírali dávky,« řekl Štětka.

»Dlouhodobá kultivace antievropských postojů měla podle mého názoru v konečném důsledku větší vliv na rozhodování voličů než nějaké krátkodobé efekty během samotných kampaní, ať už před referendem nebo před volbami,« popsal.

Podle Štětky je nicméně třeba brát v potaz i další faktory, jako jsou historicky zakořeněné stereotypy o postavení Británie vůči Evropě nebo imperiální nostalgie části populace. Manipulaci ze strany deníků nakloněných Konzervativní straně však považuje za nezanedbatelnou.

Naopak veřejnoprávní BBC si kolem referenda v roce 2016 zachovala neutralitu a odstup, říká český expert. Problémy se prý objevily až později. »Byly tam patrné snahy přistupovat méně kriticky k představitelům britské vlády,« komentoval období od nástupu Theresy Mayové do premiérské funkce.

Celkovou atmosféru v britské společnosti podle Štětky nyní charakterizuje jistá úleva z toho, že končí období hádek a bojů. To prý ale neznamená usmíření.

»Británie zůstává a zůstane i po 31. lednu rozdělenou zemí. Zůstává pachuť z volební kampaně, z manipulací, které ji provázely. Zůstávají obavy o budoucnost vztahu s Evropskou unií, ale čím dál více i o budoucnost samotné Velké Británie,« uzavřel.

Roman JANOUCH