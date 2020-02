Tomáš Satoranský. FOTO - Wikimedia commons

Satoranského dobrý výkon nestačil, Chicago zničil 54 body Irving

Basketbalisté Chicaga nezvládli v NBA důležitý zápas v boji o play off a na palubovce Brooklynu prohráli 118:133. Nepomohl ani dobrý výkon českého rozehrávače Tomáše Satoranského, který zaznamenal 15 bodů, osm asistencí a čtyři doskoky. V týmu soupeře se zaskvěl 54 body Kyrie Irving a Chicago nyní ztrácí dvě výhry na Nets s Orlandem, kterým patří poslední dvě postupové příčky, navíc má více odehraných zápasů. Los Angeles Lakers v duelu, v němž vzdali hold tragicky zesnulé legendě klubu Kobemu Bryantovi, podlehli Portlandu 119:127.

Chicago v Brooklynu prohrávalo celý zápas. Hned při prvním útoku přišlo o obranného specialistu Krise Dunna, který si zřejmě poranil koleno a odstoupil. Toho využila brooklynská hvězda Irving, který za první poločas proměnil všech deset střel, v zápase pak dohromady 19 z 23 pokusů. Jako první hráč v historii klubu dal v jedné sezoně třikrát více než 45 bodů.

"Dnes jsem se cítil skvěle, nezastavitelně. Teď to chce jen, abych si tenhle pocit udržel do dalších zápasů," řekl Irving.

Satoranský byl hodně vidět ve druhé a třetí čtvrtině, kdy se hosté snažili zmenšit až jednadvacetibodové manko. Nakonec 11 minut před koncem po jeho asistenci Coby White trojkou snížil na šest bodů, ale Nets si výhru už vzít nenechali.

V Los Angeles odehráli Lakers svůj první zápas od Bryantovy smrti. Před duelem s Portlandem se uskutečnila vzpomínková akce, při níž hlavní současné hvězdy Anthony Davis a LeBron James oblékli Bryantův dres. Po vzpomínkovém videu James přečetl uprostřed palubovky jména všech obětí pádu helikoptéry včetně Bryanta a jeho dcery Gianny a následně pronesl projev, při kterém jen stěží zadržoval slzy.

"Kobe byl mým bratrem. Sdílel jsem s ním odhodlání vyhrávat. Chci pokračovat v jeho odkazu tak dlouho, jak budu hrát basketbal," vzkázal James fanouškům. Ti měli na každé sedačce připravený Bryantův dres a na místech, kdy Bryant sedával se svou dcerou, ležely růže.

Smuteční nálada na hráče Lakers dolehla a vedoucí tým Západní konference zápas prohrál. Portland táhl ve skvělé formě hrající Damian Lillard, autor 48 bodů, 9 doskoků a 10 asistencí. Za Lakers zaznamenal Davis 37 bodů a 15 doskoků, James 22 bodů, 8 doskoků a 10 asistencí.

V dobrém vstupu do kariéry v NBA pokračuje hvězdný nováček Zion Williamson, který 24 body pomohl New Orleans k výhře 139:111 nad Memphisem. Pro Pelikány to byla důležitá výhra, jelikož právě Memphis drží poslední postupovou příčku pro play off v Západní konferenci a New Orleans se nyní k němu přiblížilo na rozdíl čtyř výher.

Mimořádný týmový výkon pomohl Denveru k vítězství 127:115 nad Milwaukee a k ukončení devítizápasové série výher lídra soutěže. Zatímco jasným lídrem Bucks byl opět Janis Adetokunbo s 31 body, 10 doskoky a 9 asistencemi, v týmu soupeře všech devět hráčů, kteří se zapojili do hry, zaznamenalo dvojciferný počet bodů.

Houston zvítězil nad Dallasem 128:121. James Harden k tomu přispěl 35 body, Russell Westbrook přidal 32. Dallasu chyběla hlavní hvězda Luka Dončič. Kristaps Porzingis ho zastoupil 35 body, ale na dvě hvězdy soupeře to nestačilo.

Výsledky pátečních zápasů NBA:

Brooklyn - Chicago 133:118 (za hosty Satoranský 15 bodů, 8 asitencí, 4 doskoky), Detroit - Toronto 92:105, Houston - Dallas 128:121, LA Lakers - Portland 119:127, Milwaukee - Denver 115:127, New Orleans - Memphis 139:111, Phoenix - Oklahoma City 107:111.

